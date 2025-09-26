Меню
Киноафиша Статьи До премьеры «Черного телефона 2» осталось пару недель: Стивен Кинг посмотрел новинку раньше всех и сказал только эту фразу

26 сентября 2025 20:04
Кадр из фильма «Черный телефон 2»

Мнению «короля ужасов» можно верить.

Будущий фильм студии Blumhouse «Черный телефон 2» уже получил прекрасные отзывы от легендарного автора хорроров Стивена Кинга. Оригинальный проект был основан на одноименном рассказе сына писателя Джо Хилла.

Сейчас он также привлечен для работы за проектом, и, по всей видимости, воспользовался положением, чтобы показать отцу сиквел. На увиденное Кинг отреагировал всего одной фразой.

Сюжет фильма «Черный телефон 2»

Прошло четыре года с тех пор, как Финни чудом спасся из рук маньяка. Сейчас ему семнадцать, и он изо всех сил пытается начать жизнь заново.

Но прошлое не хочет отпускать. Его младшая сестра Гвен стала жертвой тревожных снов. Ей снятся загадочные видения о трех мальчиках в заснеженном лагере и снова звонит черный телефон.

Чтобы положить конец кошмарам раз и навсегда, брат и сестра отправляются в тот самый лагерь из видений Гвен. Они надеются найти ответы, однако вместо этого делают шокирующее открытие. Убийца, которого все считали мертвым, вернулся. И на этот раз его цель — месть.

Кадр из фильма «Черный телефон 2»

Стивен Кинг о фильме «Черный телефон 2»

Сверхъестественный хоррор «Черный телефон» появился на экранах в 2021 году. Фильм познакомил зрителей с историей подростка, оказавшегося в заточении у маньяка в маске.

Картина неожиданно собрала свыше 161 миллиона долларов по всему миру и заработала высокий рейтинг в 81% на RT. Успех ленты оказался настолько впечатляющим, что создатели, изначально не планировавшие сиквел, решили развить историю.

В продолжении «Черный телефон 2» зрителей ждет встреча с прежними актерами. Режиссерское кресло тоже вновь займет Скотт Дерриксон, что обещает сохранить уникальную атмосферу первой части.

Стивен Кинг уже посмотрел релиз раньше всех и выдал краткий вердикт.

«Он точно не так хорош, как первый. ОН КУДА ЛУЧШЕ», — написал в соцсетях автор.

Убедиться в этом остальные зрители смогут после премьеры 17 октября.

Ранее портал «Киноафиша» писал про новый фильм Netflix, который впечатлил Стивена Кинга.

Фото: Кадры из фильма «Черный телефон 2» (2025)
Светлана Левкина
