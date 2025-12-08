До премьеры «Аватара 3» осталось 2 недели: эти 3 фантастических ленты помогут скоротать время — темы как у Кэмерона, но сюжет другой

Меню
8 декабря 2025 09:25
Кадр из фильма «Аватар»

Картины известны среди поклонников жанра.

«Аватар» Джеймса Кэмерона — это больше чем фильм, это феномен, который переопределил само понятие блокбастера. Его гениальность — не только в революционных 3D-технологиях и захватывающем визуале.

Она в том, как эта фантастическая история соединила в себе эпический размах, тему защиты природы и простую, но мощную человеческую драму о любви и выборе. Картина стала абсолютным хитом, побив все кассовые рекорды и на десятилетия оставшись в умах зрителей как эталон.

Затем вышел сиквел и теперь нас ждёт очередное продолжение этой легенды. Уже скоро, 19 декабря, на экраны выйдет «Аватар 3: Пламя и пепел».

Кэмерон обещает не просто продолжить историю, а углубить её, показав новые стороны Пандоры и сделав акцент на эмоциональной драме семьи Джейка Салли. А скоротать время до релиза помогут ленты, в которых тоже есть герой, нашедший себя в чужом мире.

«Дюна»

Здесь зрители снова встретят планету как персонаж — пустынный Арракис, чья судьба неразрывно связана с жизнью гигантских песчаных червей и редчайшей субстанцией спайс.

Как и на Пандоре, местный народ живёт в глубокой гармонии с суровой природой, а пришельцы с Земли готовы развязать войну за контроль над ресурсами.

Кадр из фильма «Дюна»

«Черная пантера»

На первый взгляд это супергеройский блокбастер, но в его сердце — история Ваканды, высокотехнологичной страны, веками скрывавшей свои богатства от внешнего мира.

Как и племена на’ви, вакандийцы построили цивилизацию, где передовые технологии существуют в симбиозе с природой и традициями, а их лидеру, как и Джейку Салли, приходится делать мучительный выбор между изоляцией и глобальной ответственностью.

Кадр из фильма «Черная пантера»

«Апгрейд»

Хотя это киберпанк-триллер на Земле, в его основе лежит схожая идея: что происходит, когда сознание человека сливается с чем-то чуждым — в данном случае с искусственным интеллектом.

Как и Джейк в своём аватаре, герой этой ленты теряет контроль над собственным телом, а потом и волей, что заставляет его (и зрителя) задуматься о цене технологий и границах человеческой природы.

Кадр из фильма «Апгрейд»

Ранее портал «Киноафиша» писал, кем может быть отец Кири из «Аватара».

Фото: Кадры из фильмов «Аватар» (2009), «Дюна» (2021), «Черная пантера» (2018), «Апгрейд» (2018)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
