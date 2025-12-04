Меню
До планки в 1 млрд долларов сборов осталось немного: сможет ли новое «Паранормальное явление» обновить рекорд?

4 декабря 2025 20:33
Кадр из фильма «Паранормальное явление 4»

Вселенную хорроров перезапустят.

«Паранормальное явление» возвращается — и кажется, на этот раз по-настоящему, в отличие ото всех фильмов с похожим названием, не имеющих отношения к франшизе.

Спустя четыре года после предыдущей части студия Paramount запускает в производство новый проект, который обещает стать не просто продолжением, а полноценным возрождением саги.

Главная интрига — за съемки взялся Джеймс Ван, мастер современного хоррора, подаривший миру «Заклятие» и «Астрал». С его именем связаны не только кассовые сборы, но и умение создавать по-настоящему жуткие истории.

Новое «Паранормальное явление»

На Paramount намерены вдохнуть новую жизнь в культовый хоррор, запустив проект, который находится пока на ранней стадии разработки. Особый вес картине придаёт участие Орена Пели, автора той самой камерной ленты 2007 года, снятой всего за 15 тысяч долларов, которая породила целую франшизу и переписала правила успеха для независимых ужастиков.

К руководству проектом привлечён Джеймс Ван, который не скрывает своего почтения к оригиналу. В недавних заявлениях он подчеркнул, что восхищается именно той, первой работой, где страх рождался не из-за спецэффектов, а из-за нарастающего, почти незримого напряжения.

Конкретные детали сюжета и связь с предыдущими частями пока держатся в секрете, да и официального названия у фильма ещё нет. Однако в студии его уже позиционируют как «ребут» — не просто очередной сиквел, а перезапуск.

Кадр из фильма «Паранормальное явление»

Франшиза «Паранормальное явление»

Сила франшизы «Паранормальное явление» заключается в её простой и пугающей формуле. В центре каждой истории — обычная семья, ставшая жертвой потусторонней сущности. Ее цель — не просто напугать, а завладеть телом одного из героев, превратив его в проводника зла.

Особая атмосфера достигается благодаря формату «найденной плёнки». Зритель наблюдает за происходящим глазами самих персонажей — через камеры видеонаблюдения, домашние видеорегистраторы и смартфоны.

Критический приём фильмов был неровным. Первая и третья части снискали признание за умное нагнетание страха, вторая и пятая вызвали споры и недоумение, а четвёртая, шестая и седьмая были встречены в основном разочарованными отзывами.

Но что бы ни писали рецензенты, с финансовой точки зрения франшиза стала настоящим феноменом. При общих затратах на производство всего в 28 миллионов долларов, общие сборы по всему миру превысили ошеломляющую отметку в 900 миллионов. И с новой частью есть все шансы выйти и на 1 млрд.

Ранее портал «Киноафиша» писал, что у «Паранормального явления» было целых три концовки.

Фото: Кадры из фильмов «Паранормальное явление» (2007), «Паранормальное явление 4» (2012)
Светлана Левкина
