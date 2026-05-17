До нее в Турции так никто не делал: почему Сафие-султан говорила о себе «мы» — дело не только в нарциссизме

До нее в Турции так никто не делал: почему Сафие-султан говорила о себе «мы» — дело не только в нарциссизме

17 мая 2026 09:00
Равных этой женщине по высокомерию сложно найти.

Сафие-султан часто называют самой расчётливой и безжалостной женщиной в истории гарема. В начале сериала «Великолепный век. Империя Кёсем» она могла даже показаться симпатичной.

Однако её истинная натура раскрылась позже. Она обращалась с наложницами с такой холодной жестокостью, что её без преувеличения можно назвать настоящей тираншей.

Сафие испытывала настоящую страсть к власти и без колебаний убирала всех, кто мог ей помешать. Её невероятный эгоизм выдавала даже манера речи.

Сафие всегда говорила о себе в первом лице множественного числа — «мы». Это было не королевское «мы», а скорее проявление того, что она ставила себя выше всех остальных, включая в одно целое лишь себя и свою волю.

Сначала можно было подумать, что Сафие включает в это «мы» своего преданного евнуха, Бюльбюля-агу. Но на самом деле она просто следовала веянию времени.

В ту эпоху влиятельные женщины Европы часто говорили о себе во множественном числе, чтобы подчеркнуть свою силу и высокое положение. Сафие, будучи образованной и амбициозной, просто переняла этот модный дворцовый обычай и сделала его частью своего образа.

Светлана Левкина
