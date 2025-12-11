«До конца не верила, кто убийца»: этот триллер 2025 года стал головоломкой для зрителей, а ведь он снят по реальной жуткой истории

2025 год выдался невероятно щедрым на громкие сериальные премьеры, которые не сходили с первых полос и собрали миллионы просмотров. Однако на фоне этих раскрученных блокбастеров, о которых говорили все, остались почти незамеченными другие проекты — настоящие творческие бриллианты, которые обошлись без массовой рекламы.

И сериал «Мёрдо: Смерть в семье» — отличный тому пример.

Сюжет сериала «Мёрдо: Смерть в семье»

За видимым благополучием и роскошной жизнью в Южной Каролине скрывается тёмная тайна одной из самых влиятельных семей штата. Супруги Мэгги и Алекс Мердо, казалось бы, достигли всего: блестящая карьера Алекса как адвоката, продолжившего династию, и безупречная репутация.

Однако их идеальный мир рушится в одночасье, когда их сын Пол оказывается в центре громкого скандала — его обвиняют в гибели пассажирки своей моторной лодки из-за вождения в нетрезвом виде.

Но по мере развития событий выясняется, что это лишь верхушка айсберга. Расследование начинает выявлять тревожные связи семьи Мердо и с другими нераскрытыми смертями.

Чтобы пролить свет на правду, в игру вступает Мэнди Мэтни. Она ведёт независимый подкаст «Убийства Мердо», проводя собственное журналистское расследование и публично делясь каждым новым шокирующим фактом.

Отзывы о сериале «Мёрдо: Смерть в семье»

Сериал основан на реальных событиях, которые были настолько свежими и шокирующими, что съёмочная группа приступила к работе, пока в жизни ещё продолжалось судебное разбирательство. Это преступление стало одним из самых громких и кровавых в последние годы, по его мотивам уже успели снять несколько документальных проектов крупные стриминговые сервисы.

Для прессы Южной Каролины это стало настоящим «делом столетия», а в маленьком Хэмптоне, где жила семья, оно до сих пор остаётся главной темой для разговоров, постоянно всплывая в заголовках местных газет.

Создателям сериала удалось передать ту пугающую атмосферу вседозволенности и скрытого безумия, которая царила в семье. Зрители видят, как её глава, пользуясь привилегиями, деньгами и почти безграничной властью в рамках одного городка, постепенно скатывается в сумасшествие, пытаясь скрыть правду.

В Сети многие советуют перед просмотром не искать информацию о реальном исходе дела, чтобы полностью погрузиться в напряжённую атмосферу сериала и сохранить интригу до самого конца.

«У меня были совсем другие ожидания от сюжета, поэтому меня порадовало, что было все совсем не так, как я думала, потому что саму историю я не знала и даже не слышала об этой семье, хоть это было совсем недавно», «Очень понравился. Я до конца не верила, что убийца этот человек», — пишут комментаторы.

