Русский English
Интимные подробности взаимоотношений Кёсем и Кеманкеша из «Великолепного века»: были ли они любовниками на самом деле

11 мая 2026 07:00
Кадр из сериала «Великолепный век: империя Кесем»

В чем соврал сериал?

История Кёсем и султана Ахмеда не отличалась той романтикой, которой были наполнены отношения Хюррем и Сулеймана. Тем не менее, Кёсем оказалась в чем-то более сильной, чем известная рыжеволосая славянка. Но, как и любая женщина, она стремилась к любви.

Султан Ахмед стал той самой фигурой, которую она считала своей любовью, однако их совместное счастье оказалось недолговечным. В их связи было меньше интриг, связанных с личными отношениями, но гораздо больше борьбы за власть.

В сериале «Великолепный век. Империя Кёсем» сценаристы решили добавить в жизнь великой султанши романтическую линию с Кеманкешем-пашой, который изначально был назначен следить за ней. Со временем этот шпион, ставший верным слугой, начал испытывать к Кёсем настоящие чувства. Однако сама Кёсем не могла полностью открыться, так как, будучи валиде, она находилась на высшей ступени и не имела права на новые связи после смерти султана.

Что касается исторических фактов, то Кеманкеш действительно существовал в Османской империи, но его личность отличалась от образа, созданного в сериале. В истории он предстает более мстительным и его отношения с Кёсем были далеки от романтики. Наоборот, Кёсем стремилась устранить великого визиря, и в итоге ей это удалось. Таким образом, романтическая линия, наполненная недосказанностью, является лишь вымышленным элементом сериала.

Фото: Кадр из сериала «Великолепный век: империя Кесем»
Камилла Булгакова
