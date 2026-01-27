До финала второго сезона «Фоллаута» осталось 2 серии: а я уже выбрала, что буду смотреть дальше

Сериал «Фоллаут» от Prime Video оказался больше, чем просто хорошей экранизацией игры. Он стал настоящим культурным знаком, который показал, что жанр постапокалиптического выживания сейчас как никогда актуален и популярен.

Однако сериал движется к завершению своего второго сезона. И у зрителей закономерно возникает вопрос: что же смотреть дальше? После такого яркого и качественного проекта хочется найти что-то равное по уровню драйва, атмосферы и проработки мира.

«Укрытие»

«Укрытие» можно назвать своеобразной версией «Фоллаута», но без его ретро-стиля. При этом чувство всепроникающей лжи, которая стала частью самой системы, здесь такое же сильное.

Тысячи людей много лет живут глубоко под землёй. Целые поколения рождаются и умирают, не видя солнца. Они принимают жёсткие правила своего бункера как единственную возможную правду.

Сериал неспешно раскрывает устройство этого закрытого мира. Мы видим, как работает его политика, интриги, формируется культ вокруг каждодневных процедур. Вся эта сложная машина работает как часы. До тех пор, пока в ней не появляется человек, который решает задать всего один, но очень неудобный вопрос.

«Одни из нас»

Если в «Фоллауте» немало горькой иронии, то «Одни из нас» лишены даже намёка на усмешку. Джоэл и Элли путешествуют по опустошённой Америке, и главная угроза для них — не мутировавшие существа. Куда страшнее стали обычные люди, которые давно растеряли своё человеческое начало.

Оба сериала объединяет ключевая тема — выживание как череда тяжёлых моральных выборов. Но их подходы кардинально отличаются.

«Фоллаут» скорее исследует и даже высмеивает саму систему нового мира. «Одни из нас» же проживают её разрушительные последствия.

«Ходячие мертвецы: Мертвый город»

«Ходячие мертвецы: Мёртвый город» можно назвать версией «Фоллаута», которая разворачивается среди руин Манхэттена. Сериал показывает финальную стадию распада, где общество окончательно разлагается изнутри.

В центре истории — Мэгги и Ниган. Как и в «Фоллауте», окружающая среда здесь — не просто декорация. Она действует как самостоятельный и очень агрессивный персонаж. Сам мир, полный опасности и упадка, постоянно подталкивает людей к тому, чтобы стать хуже.