Для тех, кто скучал по хорошим расследованиям: три новых сериала, из-за которых вы будете прикованы к экрану

9 октября 2025 12:19
«Дантист»

От британского священника с тайной до мексиканского стоматолога, подозреваемого в убийстве.

Зрителям, уставшим от шаблонных расследований, мы подготовили подборку сериальных новинок, которые возвращают жанру нервы и интригу.

В центре каждой истории — человек, который пытается докопаться до истины, но чем ближе к разгадке, тем грязнее становится правда.

«Убийство перед вечерней»

Британский детектив, где расследование ведёт… священник. Настоятель церкви Святой Марии Дэниел Клемент случайно находит тело прихожанина и становится ключевой фигурой в расследовании.

Атмосфера — чистый британский нуар: тихий городок, шепот за спиной, убийца среди своих. Снято по роману Ричарда Коулза.

IMDb: 7,2

«Мегрэ»

Французская классика в новом обличии. Молодой инспектор Мегрэ расследует серию дерзких ограблений банков в Париже. Полиция под давлением, а подозреваемых нет.

Сериал по романам Жоржа Сименона снова доказывает, что детектив держится не на трюках, а на характере.

IMDb: 7,3

«Дантист»

Мексиканская драма, в которой судебный стоматолог оказывается главным подозреваемым в деле о серийных убийствах. 1889 год, Мехико.

Город полон страха, а герой, скрывающий зависимость и личные тайны, вынужден искать убийцу, чтобы спасти себя. Мрачная, вязкая атмосфера и сильный сюжет без единого лишнего кадра.

Все три сериала уже доступны онлайн.

По материалам дзен-канала Kinocentr

Также прочитайте: Эти 7 фильмов сейчас в топе Netflix: 5 новинок и 2 хита из прошлого — один из них вышел в далеком 1994 году, а популярен сейчас

Фото: Кадр из сериала «Дантист» (2025)
Анна Адамайтес
