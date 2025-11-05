Меню
Для тех, кто не может прийти в себя после 4 сезона «Ведьмака», Netflix выпустил спин-офф: в нем есть и Цири, и Бонарт

5 ноября 2025 16:11
Кадр из сериала «Ведьмак»

Этот фильм немного смягчает шок после финала сезона.

Netflix выпустил неожиданный подарок фанатам вселенной Сапковского — специальный эпизод «Крысы: Ведьмачья история». Без анонсов и громких тизеров, проект внезапно стал одной из самых обсуждаемых премьер ноября.

Но не из-за Цири, не из-за Крыс и даже не из-за Бонарта. Главным сюрпризом стал новый ведьмак — суровый, обожжённый прошлым Бреген в исполнении Дольфа Лундгрена. И его появление полностью меняет восприятие ведьмачьего мира.

Ведьмак не из Школы Волка

Пока фанаты обсуждают замену Генри Кавилла на Лиама Хемсворта, Netflix тихо вывел на сцену героя другого клана. Бреген — ведьмак из Школы Кота, и в отличие от благородных учеников Весемира, этот кот — хищник без тормозов.

Его мутации прошли с нарушениями, поэтому он не чувствует ни страха, ни жалости. В книгах Сапковского он упоминается мельком, но спин-офф превращает его в живого, противоречивого персонажа.

В спин-оффе Бреген помогает Крысам — банде молодых воров, которые решают ограбить арену, где царят кровь и золото. Наёмник нужен им, чтобы справиться с чудовищем-джаловиком, но за грубой маской охотника вскоре проступает человек, которого изуродовали не только эксперименты, но и собственная совесть.

Лундгрен с мечом вместо перчаток

Кадр из фильма «Крысы: Ведьмачья история»

Роль Лундгрена — чистое попадание. Его Бреген выглядит так, будто прожил десятки боёв, и каждый оставил след. Седой, мрачный, с тяжелым взглядом, он словно шагнул в ведьмачью вселенную из старой саги о героях. Но самое удивительное — это его сдержанная, почти философская игра: сила без показной бравады, эмоции под кожей, не в словах.

Когда герой жертвует собой, чтобы спасти Крыс, это не банальный финал «во имя чести». Это тихий акт искупления. После десятков смертей и ошибок он наконец делает то, ради чего ведьмак и создавался — защищает, а не убивает.

Новый этап для вселенной

В «Крысах» Лундгрен не просто заполняет паузу между сезонами — он возвращает сериалу ту суровую эмоциональность, которой не хватало после ухода Кавилла. История Брегена расширяет границы ведьмачьего мира, показывая, что охотники на чудовищ бывают разными. И среди них есть те, кто боится только одного — себя.

Если Netflix продолжит в том же духе, «Крысы» могут стать не просто дополнением, а началом новой линии во вселенной Ведьмака, где главная магия — не чары, а человечность.

Ранее мы писали: Пересилив себя, включила 4 сезон «Ведьмака»: Геральт с лицом Хемсворта не так уж плох, но в сериале есть другие проблемы.

Фото: Кадр из сериала «Ведьмак»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
