5 детективов для нескучных выходных: для тех, кто любит чувствовать себя в роли Шерлока

Эти фильмы втягивают с головой в свою логику, атмосферу и чужие тайны.

В этой подборке — пять детективных фильмов, которые не торопятся, не перегружают зрителя трюками и работают через напряжённую атмосферу, детали и сильные финалы.

«Бескрайняя ночь» (2019)

Действие происходит в небольшом американском городке конца 1950-х. Во время баскетбольного матча радиоведущая Фэй и телефонный оператор Эверетт фиксируют необычный звуковой сигнал, который внезапно появляется в эфире.

Они начинают собственное расследование, связываясь с местными жителями и пытаясь понять происхождение сигнала.

По мере продвижения герои сталкиваются с рассказами о странных событиях, исчезновениях и военных экспериментах. История постепенно складывается в единую цепочку, где каждая новая деталь приближает их к разгадке происходящего в городе.

«Во время грозы» (2018)

Ева переезжает с семьёй в новый дом и находит старую видеокассету, записанную в ночь сильной грозы в 1989 году. Через экран она неожиданно вступает в контакт с мальчиком из прошлого и пытается предотвратить его гибель.

Её вмешательство меняет ход событий: в настоящем исчезает её дочь, а сама Ева оказывается в реальности, где её никто не знает. Теперь ей нужно восстановить цепочку событий и понять, как вернуть прежнюю жизнь, не вызвав новых последствий.

«Сёстры» (1972)

После загадочного убийства в нью-йоркском жилом доме журналистка решает провести собственное расследование. Подозрение падает на женщину по имени Даниэль, которая ведёт уединённый образ жизни и явно что-то скрывает.

По мере расследования выясняется, что у Даниэль есть сестра-близнец, и их прошлое связано с медицинским экспериментом. Поиск истины приводит журналистку к опасному открытию, где граница между преступлением и психическим расстройством оказывается размыта.

«Белый, белый день» (2019)

Бывший начальник полиции Ингимундур после гибели жены в автокатастрофе находит улики, указывающие на её возможную измену. Он начинает тайное расследование, пытаясь выяснить личность любовника.

Поиск ответов постепенно превращается в одержимость. Ингимундур следит за подозреваемыми, вмешивается в их жизнь и всё дальше заходит в своём стремлении докопаться до правды, рискуя разрушить отношения с дочерью и внучкой.

«Смотрите, как они бегут» (2022)

В Лондоне 1950-х годов отмечают юбилей театральной постановки «Мышеловка». Вечер заканчивается убийством голливудского режиссёра, который планировал экранизировать пьесу. Расследование поручают опытному инспектору Стоппарду и его молодой напарнице Сталкер.

Под подозрение попадают актёры, продюсеры и сотрудники театра. Каждый из них скрывает свои мотивы, а расследование развивается среди репетиций, закулисных интриг и попыток сорвать премьеру.

