За №3 ухватился даже Netflix: эти 3 новых сериала из Великобритании и Ирландии цепляют с первой минуты

Британские и ирландские сериалы занимают особую нишу в мире телевидения — их трудно спутать с продукцией других стран. При относительно скромных бюджетах по сравнению с американскими гигантами они часто выигрывают за счет глубины сценария, актерской игры и умения создавать атмосферу.

Главная особенность британских сериалов — их сдержанность и любовь к психологизму. Здесь редко встретишь спецэффекты ради спецэффектов и бесконечные погони.

Отдельного упоминания заслуживают комедии. Английский юмор — это отдельный вид искусства: сухой, ироничный, часто абсурдный, доходящий до дикости. Британцы умеют смеяться над собой и над жизненными нелепостями с неподражаемой интонацией.

Ирландцы же часто миксуют жанры. Их истории могут начинаться как социальная драма, а затем неожиданно сворачивать в триллер или черную комедию.

«Маленькие пророки»

Семь долгих лет Майкл Слип существует в режиме ожидания — с тех пор как его жена бесследно канула в неизвестность. В его размеренный быт вторгается отец с абсурдным подарком — рецептом создания гомункулов. То, что поначалу кажется бреднем, Майкл воспринимает всерьез и выращивает крошечных пророков, надеясь выведать у них правду об исчезнувшей.

Режиссерское кресло занял Макензи Крук, чье имя на слуху у поклонников «Искателей сокровищ». Он же написал сценарий и примерил роль менеджера Гордона.

Задумку смешать бытовую рутину с настоящей магией Крук вынашивал почти десять лет. А компанию ему составил живой классик — сэр Майкл Пэйлин из «Монти Пайтон», сыгравший отца главного героя.

«Повелитель мух»

Классический роман Уильяма Голдинга о том, как тонка грань между цивилизацией и дикостью, наконец-то добрался до телеэкранов. Действие мини-сериала «Повелитель мух» разворачивается в пятидесятые годы прошлого века.

Британские школьники, чудом выжившие после авиакатастрофы, оказываются заперты на необитаемом острове. Сперва они пытаются выстроить демократическое общество, но в итоге провозглашают культ грубой силы, где побеждает сильнейший.

Это первая в истории телевизионная адаптация романа — до сих пор выходили только полные метры. Сценарий доверили Джеку Торну, заручившись личным благословением наследников Голдинга. Четыре серии, каждая из которых носит имя одного из ключевых персонажей, исследуют природу жестокости, скрытую в человеке с детства.

«Как попасть в рай из Белфаста»

Три бывшие школьные подруги снова встречаются в одном месте. Саоирсе, Робин и Дара приезжают на поминки четвертой участницы их некогда неразлучной компании.

Похороны оборачиваются началом расследования — девушки пытаются выяснить правду о смерти подруги и оказываются втянуты в рискованный квест по Ирландии.

Судьба самого проекта не менее любопытна, чем его сюжет. Изначально сериал «Как попасть в рай из Белфаста» готовился для британского Channel 4, но за секунду до старта съемок права внезапно перекупил Netflix.