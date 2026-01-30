Меню
Киноафиша Статьи Для советского кино это слишком смело и пошло: вот какую сцену в «А зори здесь тихие» едва не запретили

Для советского кино это слишком смело и пошло: вот какую сцену в «А зори здесь тихие» едва не запретили

30 января 2026 09:25
Кадр из фильма «А зори здесь тихие»

Ее в итоге оставили, но все равно порезали почти вдвое.

В советском кино откровенных сцен почти не было, поэтому любой шаг в сторону воспринимался как риск. В фильме «А зори здесь тихие» есть эпизод, который в своё время вызвал куда больше споров, чем сцены боя. Его всерьёз хотели запретить и считали неподходящим для военной драмы.

Эпизод, который смутил худсовет

Речь идёт о сцене в бане, где девушки зенитчицы на короткое время остаются без формы и оружия. Для начала 1970-х это выглядело слишком смело.

Молодость, красота и уязвимость резко контрастировали с тем, что зритель привык видеть в фильмах о войне. Худсовет считал сцену провокационной и настаивал на её полном удалении, опасаясь обвинений в излишней откровенности.

Кадр из фильма «А зори здесь тихие»

Режиссёр Станислав Ростоцкий видел в этом эпизоде совсем другой смысл. Для него это был способ показать, какими обычными и живыми были героини до того, как война перечеркнула их судьбы. Не эффект, а трагический контраст между жизнью и тем, что ждёт их впереди.

Как сцену всё же оставили

Споры были жёсткими. Ростоцкий отказался вырезать эпизод и даже пригрозил снять своё имя с фильма. В итоге нашли компромисс. Сцену сократили почти наполовину, убрав всё, что могли посчитать лишним. Но сам момент оставили, сохранив его эмоциональное значение.

Сегодня этот эпизод воспринимается спокойно и даже необходимым. Он делает героинь не символами, а живыми людьми. И именно поэтому фильм до сих пор смотрится честно и тяжело, без лишнего пафоса и сглаживания боли.

Фото: Кадр из фильма «А зори здесь тихие»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
