Для сериала HBO Чернобыль воссоздали в другой стране: но кадры реальной Припяти все же показали зрителям

Сериал «Чернобыль» от HBO выглядит так, будто съемочная группа просто приехала в Припять и включила камеру. Но главный фокус в том, что большую часть «советской реальности» создали вовсе не там, где случилась катастрофа. И это тот случай, когда география работает как спецэффект: вы верите — потому что всё слишком узнаваемо.

Литва: «Припять» собрали в Вильнюсе

Около 70% сцен снимали в Литве — банально из-за условий для кинопроизводства. Припять в сериале чаще всего «играет» район Фабийонишкес в Вильнюсе: те самые панельные дома, дворы, прогулки героев и эвакуация. На улицах специально развешивали советскую атрибутику — от комсомольских флагов до вывесок на русском, чтобы картинка попадала точно в нерв эпохи.

Игналинская АЭС: станция-двойник Чернобыля

Сцены на территории АЭС снимали на Игналинской атомной электростанции, закрытой в 2009 году. Она подходит идеально: там тоже реакторы типа РБМК, как на ЧАЭС. Правда, без графики не обошлось — панорамные виды в первых сериях дорисовывали, но база у сериала настоящая, поэтому всё выглядит пугающе убедительно.

Киев и настоящая Припять как финальный штрих

На Украине снимали меньше, но точечно. Припятскую больницу воссоздали в Киеве, а также использовали улицы города — Крещатик, Терещенковскую и Богдана Хмельницкого, перекрывая их и «откатывая» назад во времени плакатами и газетными стендами. И да, в сериале в самом конце есть кадры реальной Припяти — уже той самой, вымершей.

