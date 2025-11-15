Меню
Для съемок битвы при Хельмовой Пади Джексон вдохновлялся вовсе не Толкиным: использовал сцену из фильма 60-х годов

15 ноября 2025 14:44
Кадр из фильма «Властелин колец»

Тот случай, когда вдохновение пришло из неожиданного источника.

Когда в фильме «Властелин колец: Две крепости» наступает битва при Хельмовой Пади — зрительный зал замирает. Гром, дождь, тысячи урук-хай, отчаянные рохирримы, и ощущение, что исход решается прямо на наших глазах.

Питер Джексон создал не просто бой — он построил целый ритуал страха и героизма. Но недавно режиссёр признался: вдохновением для этой сцены стал вовсе не Толкин, а историческая картина «Зулусы» (1964) — фильм о реальном сражении британцев и зулусов.

От Рохана до Южной Африки

«Зулусы» Сая Эндфилда — классика военного кино, рассказывающая о том, как небольшой отряд британских солдат держал оборону против четырёхтысячной армии зулусов. Джексон назвал этот фильм «прототипом» Хельмовой Пади. По его словам, у обеих битв есть общий нерв: горстка защитников против несметного врага и обречённое ожидание удара.

Рохирримы, как и солдаты в Дрейфе Рорка, — не герои комиксов, а обычные люди, которым страшно, но которые всё равно остаются. Именно в этом, говорит Джексон, и рождается подлинный эпос.

Как «Зулусы» научили Джексона строить битву

Кадр из фильма «Властелин колец»

Главный урок, который Джексон вынес из классики 60-х, — сила подготовки. В «Зулусах» бой начинается только через час после старта фильма, но напряжение к этому моменту становится невыносимым. Зритель уже знает каждого солдата, чувствует страх и усталость, понимает, что они стоят на краю гибели.

В «Двух крепостях» режиссёр использовал тот же приём: сцены с Теоденом, похороны Теодреда, ночной марш рохирримов — всё это нужно не для сюжета, а для эмоции. Мы видим, что они обречены, и именно поэтому их победа — катарсис.

Как родилась величайшая битва фэнтези

Джексон добавил в рецепт Толкина и Эндфилда собственные специи: готику дождя, крики рогов, стрелы в замедлении, врезающиеся в плоть ночи. И получил сцену, которая до сих пор считается эталоном киноэпоса.

Битва при Хельмовой Пади — это не просто экшен, а история о стойкости. Ирония в том, что истоки одной из самых великих сцен фэнтези лежат вовсе не в волшебстве — а в реальном мужестве, показанном в старом фильме о зулусской войне.

Ранее мы писали: Эти 5 сериалов пытались повторить вайб «Очень странных дел»: не у всех получилось, но они все равно стали хитами.

Фото: Кадр из фильма «Властелин колец»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
2 комментария
