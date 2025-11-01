Для русских — просто лакомство, но турки сразу поняли мрачный смысл названия «Клюквенного щербета»: на родине сериала у ягод особое значение

С этим словосочетанием связана местная поговорка.

Турецкий сериал «Клюквенный щербет» стал настоящим мировым хитом. С первых серий он покорил аудиторию в разных странах.

Но на родине, в Турции, отношение к нему оказалось неоднозначным. Причина — в смелых и провокационных сюжетных линиях, которые постоянно вызывали недовольство у цензуры.

За что критиковали сериал «Клюквенный щербет»

Казалось бы, «Клюквенный щербет» — это классическая история любви, которой противятся семьи. Но именно конфликт между либеральными и консервативными кланами вывел сериал за рамки простой мелодрамы.

Через личную драму героев зритель видит глубокие общественные разломы, характерные для Турции нашего времени.

Даже его название оказалось не таким простым. Оригинальное имя сериала — «Щербет из кизила».

В переводе использовали «клюкву», скорее всего, из-за внешнего сходства этих красных ягод, более знакомых для русскоязычной аудитории.

Смысл названия «Клюквенный щербет»

Однако для турецкого зрителя кизил — это целый культурный код. Его глубокий смысл раскрывает местная поговорка.

Она звучит довольно сурово: «Если тебя тошнит кровью, сделай вид, что пьешь кизиловый щербет». Эта фраза очень близка нашему «не выноси сор из избы».

Ее суть — в призыве скрывать любые невзгоды и неудачи, сохраняя перед обществом безупречный идеал. Именно так и поступают многие персонажи сериала, отчаянно маскируя свои настоящие проблемы.

Ранее портал «Киноафиша» писал, что сериал основан на реальной истории.