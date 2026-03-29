Для праздничного настроения на Пасху: этот романтический проект добавит веселья и радости — 1,5 часа пролетят вмиг

29 марта 2026 20:33
Кадр из фильма «Кусочки Пасхи»

Романтические комедии всегда рулят.

Совсем скоро наступит Пасха и это означает, что стоит посмотреть добрые фильмы. На самом деле таких немало.

Так сразу на ум приходят такие фильмы, как «Бунт ушастых» или «Пасхальный парад». Но на самом деле есть и другая картина, которая вышла более 10 лет назад.

Фильм называется «Кусочки Пасхи». Это семейная комедия 2013 года режиссера Джефферсона Мура рассказывает о приключениях циничного городского жителя и эксцентричной дамы. Они будут вынуждены объединиться в преддверии праздника. Целых три дня они будут вынуждены провести вместе. И в итоге изначально почти враги станут близкими друг другу людьми во время светлого праздника.

О сюжете

В центре сюжета молодая Элза Беннетт. Она попадает в неприятную ситуацию. Ее машина сломалась, и девушка оказывается на обочине дороги в незнакомом городе.

В результате девушке помогает фермер Линкольн. Он поможет ей добраться до семьи к Пасхе за три дня.

Почему стоит посмотреть

Фильм легкий и создает приятную праздничную атмосферу. Он смотрится на одном дыхании всего за 1,5 часа.

История строится вокруг необычного путешествия, цель которого — успеть домой к празднику, преодолевая различные препятствия. Точно рекомендую к просмотру для создания праздничного весеннего настроения.

Фото: Кадр из фильма «Кусочки Пасхи»
Камилла Булгакова
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
