Для нового хита НТВ перекрыли кремль: как снимали «Ничью в пользу КГБ» и зачем понадобилось 150 ретромашин (фото)

5 сентября 2025 09:25
Фото предоставлено пресс-службой кинокомпании "Триикс Медиа"

Вот где снимали самые зрелищные сцены.

НТВ готовит один из самых ожидаемых хитов 2025 года — остросюжетный детектив «Ничья в пользу КГБ» по одноимённой книге Юрия Грачёва. В центре истории — противостояние КГБ и ЦРУ в разгар холодной войны, когда от исхода тайных операций зависели мировые политические процессы. Зрителей ждут интриги, погони и рискованные спецоперации… но где же проходили съёмки?

Старинный кремль стал декорацией

Кинокомпания «Триикс Медиа» выбрала для ключевых сцен Великий Новгород, а главной локацией стала территория древнего кремля. Старинные башни и храмы стали естественными декорациями для 14 масштабных сцен, которые полностью погружают зрителя в атмосферу середины 80-х.

Драматическая сцена и участие горожан

По сценарию, действие разворачивается вокруг духовной семинарии. Кульминацией съёмочного дня стала сцена пожара: герой Дениса Нурулина, майор КГБ Григорьев, спасает семинаристов из горящего общежития. Для безопасности были привлечены профессиональные каскадёры, а в массовых сценах участвовали и сами новгородцы.

Воссоздание эпохи и шпионские интриги

Сюжет переносит зрителей в 1986 год, накануне исторической встречи Горбачёва и Рейгана в Рейкьявике. Чтобы воссоздать атмосферу эпохи, художники-постановщики собрали уникальный реквизит со всей страны: телефоны, фотоаппараты, письменные наборы и более 150 единиц ретротранспорта. Москву 80-х будут показывать максимально достоверно.

НТВ обещает напряжённый, динамичный и зрелищный сериал, в котором исторические детали переплетаются с шпионской интригой.

Ранее портал «Киноафиша» писал про 6 сериалов с Антоном Васильевым, которые смотрят до дыр.

Фото: Фото предоставлено пресс-службой кинокомпании "Триикс Медиа"
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
