Для Нарочинской она не родня: кто родил Брагину дочку Тамару в «Склифосовском»

Медицинская драма «Склифосовский» дебютировала на экранах ещё в 2012‑м и с тех пор умудрилась не только задержаться в телевизионной сетке, а проникнуть в жизнь огромного количества зрителей. Четырнадцать лет — срок солидный, и за это время сериал обрастал не только новыми сезонами, но и преданной многомиллионной аудиторией, которая искренне волнуется за каждого, кто попадает в операционную или выходит из кабинета главврача.

Болеют и за самих врачей: за хирурга Олега Брагина с его вечными метаниями, за его жену Марию, за весь разношёрстный коллектив, который давно стал почти родным. Персонажи за эти годы успели обзавестись семьями, детьми, разводами, новыми браками и кучей проблем, которые наваливаются на них и в больничных коридорах, и за их пределами.

Отношения переплелись в такой тугой клубок, что даже самые внимательные фанаты порой путаются, кто кому кем приходится. К примеру, дочка Олега и Марии, Тамара, не родная кровь для Нарочинской.

Девочка появилась в жизни Олега внезапно и при драматичных обстоятельствах. Её мать, с которой у Брагина давно прервались все отношения, разбилась в автокатастрофе далеко за пределами России. Осиротевший ребёнок просто остался без единого близкого человека, кроме живущего далеко биологического отца.

Совсем ещё ребёнком Тамара перебралась в незнакомую страну, в новый дом, где уже жила другая женщина — вторая жена Брагина. Впервые зрители увидели девочку только в пятом сезоне, и с тех пор её судьба стала одной из самых обсуждаемых сюжетных линий в проекте.