Для меня это стало психологической травмой: почему на самом деле убили Мэттью в «Аббатстве Даунтон»

Фактически персонаж погиб случайно, но не просто так.

Смерть Мэттью Кроули в сериале «Аббатство Даунтон» стала одним из самых обсуждаемых моментов проекта. Персонаж только стал отцом, его история только начиналась, поэтому трагический финал шокировал зрителей. Я сама сидела в шоке, практически с психологической травмой. Однако решение оказалось связано не со сценарием, а с уходом актера Дэна Стивенса.

Почему смерть героя шокировала зрителей

История Мэттью Кроули и леди Мэри была одной из центральных линий сериала. Их отношения развивались на протяжении нескольких сезонов, и зрители ждали счастливого будущего пары.

Однако финал третьего сезона оказался трагичным. После рождения сына Мэттью попадает в нелепую автомобильную аварию и погибает. Такой неожиданный поворот вызвал бурную реакцию зрителей и стал одним из самых обсуждаемых событий сериала.

Решение Дэна Стивенса уйти

Главной причиной гибели персонажа стало желание актера покинуть проект. Создатель сериала Джулиан Феллоуз объяснил, что пытался найти другой вариант, но сделать это не удалось.

«У меня не было выбора», — признался сценарист Джулиан Феллоуз, объясняя решение о смерти персонажа.

По его словам, он предлагал актеру остаться хотя бы в эпизодической роли, но Дэн Стивенс хотел полностью завершить участие в сериале.

Желание избежать одного амплуа

Сам Дэн Стивенс позже объяснил, что боялся застрять в одном образе. Актер хотел попробовать себя в новых проектах и жанрах.

Он признавался, что опасался сниматься только в исторических драмах и хотел расширить актерские возможности. После ухода из «Аббатства Даунтон» Стивенс действительно получил новые роли и начал работать в Голливуде.

Что было дальше

После ухода актера сериал продолжил выходить и сохранять популярность. «Аббатство Даунтон» завершилось и получило несколько полнометражных фильмов.

Сам Дэн Стивенс также успешно продолжил карьеру. Он снялся в сериале «Легион», фильме «Красавица и чудовище» и других проектах, доказав, что решение покинуть «Аббатство Даунтон» стало для него важным шагом.