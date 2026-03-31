Русский English
Для меня это стало психологической травмой: почему на самом деле убили Мэттью в «Аббатстве Даунтон»

31 марта 2026 16:11
Кадр из сериала «Аббатство Даунтон»

Фактически персонаж погиб случайно, но не просто так.

Смерть Мэттью Кроули в сериале «Аббатство Даунтон» стала одним из самых обсуждаемых моментов проекта. Персонаж только стал отцом, его история только начиналась, поэтому трагический финал шокировал зрителей. Я сама сидела в шоке, практически с психологической травмой. Однако решение оказалось связано не со сценарием, а с уходом актера Дэна Стивенса.

Почему смерть героя шокировала зрителей

История Мэттью Кроули и леди Мэри была одной из центральных линий сериала. Их отношения развивались на протяжении нескольких сезонов, и зрители ждали счастливого будущего пары.

Однако финал третьего сезона оказался трагичным. После рождения сына Мэттью попадает в нелепую автомобильную аварию и погибает. Такой неожиданный поворот вызвал бурную реакцию зрителей и стал одним из самых обсуждаемых событий сериала.

Решение Дэна Стивенса уйти

Главной причиной гибели персонажа стало желание актера покинуть проект. Создатель сериала Джулиан Феллоуз объяснил, что пытался найти другой вариант, но сделать это не удалось.

«У меня не было выбора», — признался сценарист Джулиан Феллоуз, объясняя решение о смерти персонажа.

По его словам, он предлагал актеру остаться хотя бы в эпизодической роли, но Дэн Стивенс хотел полностью завершить участие в сериале.

Желание избежать одного амплуа

Сам Дэн Стивенс позже объяснил, что боялся застрять в одном образе. Актер хотел попробовать себя в новых проектах и жанрах.

Он признавался, что опасался сниматься только в исторических драмах и хотел расширить актерские возможности. После ухода из «Аббатства Даунтон» Стивенс действительно получил новые роли и начал работать в Голливуде.

Что было дальше

После ухода актера сериал продолжил выходить и сохранять популярность. «Аббатство Даунтон» завершилось и получило несколько полнометражных фильмов.

Сам Дэн Стивенс также успешно продолжил карьеру. Он снялся в сериале «Легион», фильме «Красавица и чудовище» и других проектах, доказав, что решение покинуть «Аббатство Даунтон» стало для него важным шагом.

Фото: Кадр из сериала «Аббатство Даунтон»
Анастасия Луковникова
Арагорн для нового «Властелина колец» выбран? С Вигго Мортенсеном ничего общего Арагорн для нового «Властелина колец» выбран? С Вигго Мортенсеном ничего общего Читать дальше 6 апреля 2026
Турецкий «Декстер» на 22 серии чем-то напоминает «Ворошиловского стрелка»: если любите сериалы про месть, то включайте прямо сейчас Турецкий «Декстер» на 22 серии чем-то напоминает «Ворошиловского стрелка»: если любите сериалы про месть, то включайте прямо сейчас Читать дальше 6 апреля 2026
Выбрали 3 остросюжетных детектива от Netflix: рейтинг выше 7, так что стоит увидеть 100% Выбрали 3 остросюжетных детектива от Netflix: рейтинг выше 7, так что стоит увидеть 100% Читать дальше 6 апреля 2026
Сезоны «Очень странных дел» от лучшего к худшему: мнение Одиннадцать Сезоны «Очень странных дел» от лучшего к худшему: мнение Одиннадцать Читать дальше 6 апреля 2026
В книгах «Дневники вампира» Елена Гилберт была совершенно другой: именно поэтому ее так не любят зрители В книгах «Дневники вампира» Елена Гилберт была совершенно другой: именно поэтому ее так не любят зрители Читать дальше 5 апреля 2026
Прошло 10 лет, а отпустить «Интерстеллар» невозможно: эти 3 сериала помогают пережить зависимость от шедевра Нолана Прошло 10 лет, а отпустить «Интерстеллар» невозможно: эти 3 сериала помогают пережить зависимость от шедевра Нолана Читать дальше 5 апреля 2026
Вовсе не Хюррем была женой Сулеймана: зря мы все это время жалели Махидевран — в реальности она устроилась лучше всех Вовсе не Хюррем была женой Сулеймана: зря мы все это время жалели Махидевран — в реальности она устроилась лучше всех Читать дальше 5 апреля 2026
Вместо «Рассказа служанки» зрителей ждет долгожданный спин-офф: критики Rotten Tomatoes уже выдали ему 84% одобрения Вместо «Рассказа служанки» зрителей ждет долгожданный спин-офф: критики Rotten Tomatoes уже выдали ему 84% одобрения Читать дальше 5 апреля 2026
Эти 3 зарубежных сериала доказали, что битвы могут быть эпичными даже с небольшим бюджетом: золотой стандарт TV Эти 3 зарубежных сериала доказали, что битвы могут быть эпичными даже с небольшим бюджетом: золотой стандарт TV Читать дальше 5 апреля 2026
А если бы все-таки Станнис занял Железный трон? Этот поворот мог бы спасти Вестерос в «Игре престолов» А если бы все-таки Станнис занял Железный трон? Этот поворот мог бы спасти Вестерос в «Игре престолов» Читать дальше 5 апреля 2026
