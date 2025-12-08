Меню
Киноафиша Статьи «Для меня — 10 из 10»: Паламарчук в «Подсудимом» для НТВ доказал, что российский ремейк может быть мощнее корейского оригинала и вот почему

8 декабря 2025 18:37
Кадр из сериала «Подсудимый»

В отзывах — сплошные оды главному герою.

«Подсудимый» — тот самый случай, когда российский ремейк ремейка (от корейского оригинала и турецкой версии) неожиданно работает лучше, чем ждёшь. Многие прошли мимо, думая, что это очередной копипастный детектив НТВ, но зря: здесь чувствуется нерв, давление и редкая для телевидения честность.

И теперь к сериалу возвращаются те, кто охотится за острыми сюжетами и плотным напряжением.

Почему адаптация заходит

Дмитрий Паламарчук играет не супергероя, а человека, которого перемалывает система. Именно в адаптациях обычно теряются нюансы, но «Подсудимый» удерживает их: российская действительность делает историю еще тяжелее. И ощущение, что стенки камеры сжимаются, приходит уже в первой серии.

«Паламарчук отлично сыграл эмоции следователя Андрея Климова. На 100 % веришь герою, какой он счастливый, уверенный в себе, успешный в начале фильма, и какой потерянный, отчаявшийся, полный горя, в последующих сериях. В нем видно и боль от произошедшего, неверие, что такое могло произойти, и решимость добиться правды», — пишут в Сети довольные зрители.

Главный крючок

Следователь, привыкший ломать преступников фактами, вдруг сам оказывается обвинённым — и совсем один. Память провалена, жизнь разрушена, а вопросы множатся быстрее ответов. В отличие от многих российских детективов, здесь нет попытки идти по пути «красивого героя»: Климов мрачен, сломан и злится — и от этого смотришь ещё внимательнее.

«К концу 16-й серии мне даже не хотелось расставаться с героями. Не знаю, каков корейский оригинал, но на родные лица смотреть приятнее — это точно. Однозначно рекомендую "Подсудимого" всем любителям остросюжетных, динамичных фильмов. Для меня — 10 из 10».

Стоит ли смотреть

«Подсудимый» держит не экшеном, а ощущением безвыходности, которое медленно выжигает героя. Для тех, кто любит мрачные, плотные, опасные сериалы, этот ремейк — редкое попадание. Он не идеален, но точно не проходной — и заслуживает второго шанса.

Ранее портал «Киноафиша» писал, где на самом деле снимали 2 сезон «Ронина».

Фото: Кадр из сериала «Подсудимый»
Екатерина Адамова
