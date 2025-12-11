Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Для контраста с Москвой нашли особую провинцию: где расположен поселок Жупа из фильма «Один хороший день»

Для контраста с Москвой нашли особую провинцию: где расположен поселок Жупа из фильма «Один хороший день»

11 декабря 2025 16:00
Кадр из фильма «Один хороший день»

Остановиться в нем не получится, ведь место выдумали.  

В этом году на экраны вышла лёгкая и ироничная премьера «Один хороший день» — история о провинциалке, которая чувствует себя застрявшей не только в глубинке, но и во времени. Её главная мечта — вырваться из маленького городка и начать новую жизнь в Москве. Но вместо этого она оказывается в настоящей временной петле, запертой в одном и том же дне в посёлке с необычным названием Жупа.

Такого населённого пункта на карте нет — это вымышленное место. Однако съёмочной группе удалось найти подходящие локации, чтобы воссоздать его атмосферу.

Где снимали фильм «Один хороший день»

Режиссёр Кирилл Белевич потратил немало времени на поиски идеального места для съёмок и в итоге нашёл его в городе Касимов в Рязанской области. Он признавался, что раньше даже не знал о существовании такого места, но был покорён его атмосферой: изгибом Оки, живописными холмами и особым, неторопливым укладом жизни.

Именно ключевые точки Касимова — улица Советская с её старинными домами, Соборная площадь и деревня Уланова Гора — и стали тем самым вымышленным посёлком Жупа, где застряла во временной петле главная героиня. Эти локации воплотили на экране всю ту тихую, немного сонную провинциальную жизнь, от которой Катя мечтает сбежать.

Её мечты о большом городе материализовались в других кадрах — часть сцен снималась уже в Москве. Шумные улицы, вокзалы и динамичные городские пейзажи столицы стали на экране ярким контрастом спокойному Касимову.

Кадр из фильма «Один хороший день»

Сюжет фильма «Один хороший день»

Катя, жительница посёлка городского типа с необычным названием Жупа, грезит одной мечтой — стать известным модельером и навсегда уехать в Москву. Решающим толчком становится настойчивое желание матери поскорее выдать её замуж.

Собрав волю в кулак, Катя отправляется на вокзал, чтобы купить билет в новую жизнь, но вместо столицы попадает в самую настоящую ловушку времени. Она оказывается в петле, где один и тот же день повторяется снова и снова.

Кадр из фильма «Один хороший день»

Каждое утро она просыпается в своей Жупе, и все её попытки сбежать обречены на провал. Чтобы разорвать этот бесконечный круг, Кате придётся перестать смотреть на родные места как на тюрьму. Ей предстоит по-настоящему узнать свой посёлок и самых разных людей, которые в нём живут.

Ранее портал «Киноафиша» писал, где снимали сериал «Черное облако».

Фото: Кадры из фильма «Один хороший день» (2025)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Почти 90-60-90: фигура Варлей на момент съёмок в «Кавказской пленнице» в цифрах — модели тихо плачут в сторонке Почти 90-60-90: фигура Варлей на момент съёмок в «Кавказской пленнице» в цифрах — модели тихо плачут в сторонке Читать дальше 11 декабря 2025
Эти 5 хитов НТВ закрыли слишком рано: зрители годами ждут возвращения не только Шилова, но и этих легенд Эти 5 хитов НТВ закрыли слишком рано: зрители годами ждут возвращения не только Шилова, но и этих легенд Читать дальше 11 декабря 2025
Сериал «Лихие» умолчал главное: как Юра Краб бросил вызов «Общаку» и почему остался жив Сериал «Лихие» умолчал главное: как Юра Краб бросил вызов «Общаку» и почему остался жив Читать дальше 11 декабря 2025
Думали, что это отсылка к истории Брагина и Шибанова? На самом деле у названия «Шального отдела» другой смысл Думали, что это отсылка к истории Брагина и Шибанова? На самом деле у названия «Шального отдела» другой смысл Читать дальше 11 декабря 2025
«Очень странные дела» точно станет сериалом года, только премий ему не видать: кинокритик объяснила, почему хит проигнорировали на «Золотом глобусе» «Очень странные дела» точно станет сериалом года, только премий ему не видать: кинокритик объяснила, почему хит проигнорировали на «Золотом глобусе» Читать дальше 11 декабря 2025
«Я уеду жить … к Крошу!»: посмотрите на эти песни — они из «Смешариков» или это шансон? Тест для тех, у кого отличная интуиция «Я уеду жить … к Крошу!»: посмотрите на эти песни — они из «Смешариков» или это шансон? Тест для тех, у кого отличная интуиция Читать дальше 11 декабря 2025
Как звучит легендарная песня сейчас? В сети появилась музыкальная сцена нового «Буратино» с Эйдельштейном и Минекаевым (видео) Как звучит легендарная песня сейчас? В сети появилась музыкальная сцена нового «Буратино» с Эйдельштейном и Минекаевым (видео) Читать дальше 11 декабря 2025
Вместо Гуля и пустоши — радиоактивная тайга и браконьеры: «Вегетацию» неслучайно уже назвали российским «Фоллаутом» Вместо Гуля и пустоши — радиоактивная тайга и браконьеры: «Вегетацию» неслучайно уже назвали российским «Фоллаутом» Читать дальше 11 декабря 2025
«Андор» мог бы иметь 4 сезона, но от этой мечты пришлось отказаться: может, будет хотя бы третий? Вот что говорит шоураннер «Андор» мог бы иметь 4 сезона, но от этой мечты пришлось отказаться: может, будет хотя бы третий? Вот что говорит шоураннер Читать дальше 11 декабря 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше