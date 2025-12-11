Для контраста с Москвой нашли особую провинцию: где расположен поселок Жупа из фильма «Один хороший день»

В этом году на экраны вышла лёгкая и ироничная премьера «Один хороший день» — история о провинциалке, которая чувствует себя застрявшей не только в глубинке, но и во времени. Её главная мечта — вырваться из маленького городка и начать новую жизнь в Москве. Но вместо этого она оказывается в настоящей временной петле, запертой в одном и том же дне в посёлке с необычным названием Жупа.

Такого населённого пункта на карте нет — это вымышленное место. Однако съёмочной группе удалось найти подходящие локации, чтобы воссоздать его атмосферу.

Где снимали фильм «Один хороший день»

Режиссёр Кирилл Белевич потратил немало времени на поиски идеального места для съёмок и в итоге нашёл его в городе Касимов в Рязанской области. Он признавался, что раньше даже не знал о существовании такого места, но был покорён его атмосферой: изгибом Оки, живописными холмами и особым, неторопливым укладом жизни.

Именно ключевые точки Касимова — улица Советская с её старинными домами, Соборная площадь и деревня Уланова Гора — и стали тем самым вымышленным посёлком Жупа, где застряла во временной петле главная героиня. Эти локации воплотили на экране всю ту тихую, немного сонную провинциальную жизнь, от которой Катя мечтает сбежать.

Её мечты о большом городе материализовались в других кадрах — часть сцен снималась уже в Москве. Шумные улицы, вокзалы и динамичные городские пейзажи столицы стали на экране ярким контрастом спокойному Касимову.

Сюжет фильма «Один хороший день»

Катя, жительница посёлка городского типа с необычным названием Жупа, грезит одной мечтой — стать известным модельером и навсегда уехать в Москву. Решающим толчком становится настойчивое желание матери поскорее выдать её замуж.

Собрав волю в кулак, Катя отправляется на вокзал, чтобы купить билет в новую жизнь, но вместо столицы попадает в самую настоящую ловушку времени. Она оказывается в петле, где один и тот же день повторяется снова и снова.

Каждое утро она просыпается в своей Жупе, и все её попытки сбежать обречены на провал. Чтобы разорвать этот бесконечный круг, Кате придётся перестать смотреть на родные места как на тюрьму. Ей предстоит по-настоящему узнать свой посёлок и самых разных людей, которые в нём живут.

