Для франшизы «Кошмар на улице Вязов» сначала сняли другой финал: то, что случилось с Фредди, решили зрителям не показывать

Режиссер Рейчел Тэлалей недавно поделилась интересной деталью. Оказывается, финал «Кошмара на улице Вязов 6: Фредди мертв» мог быть другим.

Создатели сняли альтернативную концовку, о которой почти никто не знал. Детали этого варианта стали известны лишь спустя много лет после выхода картины.

Однако сам эпизод, к сожалению, считается утерянным. Он так и не был показан широкой публике.

Альтернативный финал «Кошмара на улице Вязов»

На своём YouTube-канале режиссёр Рейчел Тэлалей приоткрыла завесу тайны над утраченной концовкой шестой части саги. Работая над фильмом в 1991 году, она полностью реализовала на съёмочной площадке альтернативный финал, который даже успели смонтировать. Однако потом плёнка с этим ключевым эпизодом таинственно исчезла.

Согласно этой версии, поверженный Фредди Крюгер не становился конечной точкой кошмара. Из его «оболочки» высвобождались три демона, которые немедленно начинали поиски нового сосуда. Им, по замыслу создателей, должен был стать маленький мальчик, тем самым превратившись в преемника маньяка.

Как объяснила режиссёр, такая концовка несла в себе философскую идею о бесконечной цикличности зла. От нее в любом случае решили отказаться, так как она даже не совпадала с названием.

Концовка «Кошмара на улице Вязов»

В итоговой версии, которую увидели зрители, все закончилось иначе. Последняя героиня, Мэгги, оборачивает оружие Фредди против него самого. Она забирает его легендарную перчатку с лезвиями, а затем вонзает в него взрывчатку.

Мощный взрыв высвобождает демонов, заключенных внутри Крюгера, и, кажется, навсегда уничтожает кошмар. Финал вышел категоричным, не оставляя никаких лазеек для продолжения.

Если бы студия выбрала альтернативную концовку, история могла бы пойти по другому пути. Но создатели тогда сдержали свое слово и поставили точку в саге о Фредди.

Впрочем, уже через три года, в 1994-м, сам Уэс Крэйвен вернул персонажа в «Новом кошмаре». А в 2003 году антагонист встретился в легендарном кроссовере с Джейсоном. В 2010 году франшиза переродилась в виде полноценного ремейка с новым актером в роли культового маньяка.

