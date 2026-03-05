Для фанатов «Территории» НТВ — идеально: что стоит ждать от новинки-2026 «Большая земля»

5 марта в российский прокат выходит драма с элементами триллера «Большая земля» Юлии Трофимовой. Фильм о молодой матери, которая приезжает на загадочный остров в Тихом океане, чтобы попытаться обрести счастье и столкнуться с кошмарами прошлого

Марфа в исполнении Анастасии Куимовой возвращается спустя десять лет к пустой прибрежной лачуге: замок заржавел, ставни пропускают ветер, но в доме витает запах болезненных воспоминаний. Она ушла от мужа с сыном Тимошей и удерживает ребёнка при себе в отместку, пока муж не оставит любовницу. Режиссер, известная по «Стране Саша» и спорной «Лгунье», сняла искреннюю, но безжалостную картину о женской участи.

Судя по анонсу, фильм очень схож по своей атмосфере с популярным сериалом НТВ «Территория». Зрителя ждет драма в атмосфере изоляции и дикой природы. Также будет внимание к внутреннему миру персонажей, оказавшихся в заточении суровой природы. Поклонникам сериала «Слово пацана» ждет встреча с Рузилем Минекаевым, который сыграет в фильме одну из важных ролей.