Для фанатов «Фишера» и тру-крайма: мини-сериал из 2-х эпизодов на вечер «Ученик серийного убийцы» — это все было на самом деле

Если в списке любимых сериалов у вас «Фишер», «Чикатило» или «Декстер», значит, формат историй про реальных маньяков вам знаком.

В этом случае можно смело присмотреться к документальному мини-сериалу «Ученик серийного убийцы» от Investigation Discovery. Это не громкая премьера и не художественный триллер, а жесткий тру-крайм на один вечер.

Сериал возвращает в Хьюстон 1970-х, где орудовал Дин Корлл, получивший в прессе прозвище «Леденец». За ним числится не менее 28 жертв, большинство — подростки.

Про самого Корлла здесь говорят без деталей жестокости, но масштаб понятен. Фокус смещен на его помощника Элмера Уэйна Хенли. Почему обычный подросток оказался рядом с убийцей и помогал ему, разбирает криминальный психолог Кэтрин Рэмсленд.

Проект строится по знакомой схеме: интервью следователей, родственников, экспертов, архивные кадры и цитаты из показаний. Художественных приемов минимум, ставка сделана на факты и реконструкцию событий. Выглядит местами сухо, но именно это добавляет достоверности.

«Ученик серийного убийцы» интересен тем, что редко кто говорит о роли подручных. Обычно внимание приковано к главному преступнику. Здесь же пытаются понять психологию ведомого человека.

Зрелище тяжелое и точно не для фона. Зато для тех, кто интересуется жанром, это редкий пример истории с другой стороны зла. Иногда именно такие проекты запоминаются сильнее вымышленных триллеров.