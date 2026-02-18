Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Для фанатов «Фишера» и тру-крайма: мини-сериал из 2-х эпизодов на вечер «Ученик серийного убийцы» — это все было на самом деле

Для фанатов «Фишера» и тру-крайма: мини-сериал из 2-х эпизодов на вечер «Ученик серийного убийцы» — это все было на самом деле

18 февраля 2026 13:17
Кадр из сериала «Ученик серийного убийцы»

Необычный формат для любителей острых ощущений.

Если в списке любимых сериалов у вас «Фишер», «Чикатило» или «Декстер», значит, формат историй про реальных маньяков вам знаком.

В этом случае можно смело присмотреться к документальному мини-сериалу «Ученик серийного убийцы» от Investigation Discovery. Это не громкая премьера и не художественный триллер, а жесткий тру-крайм на один вечер.

Сериал возвращает в Хьюстон 1970-х, где орудовал Дин Корлл, получивший в прессе прозвище «Леденец». За ним числится не менее 28 жертв, большинство — подростки.

Про самого Корлла здесь говорят без деталей жестокости, но масштаб понятен. Фокус смещен на его помощника Элмера Уэйна Хенли. Почему обычный подросток оказался рядом с убийцей и помогал ему, разбирает криминальный психолог Кэтрин Рэмсленд.

Проект строится по знакомой схеме: интервью следователей, родственников, экспертов, архивные кадры и цитаты из показаний. Художественных приемов минимум, ставка сделана на факты и реконструкцию событий. Выглядит местами сухо, но именно это добавляет достоверности.

«Ученик серийного убийцы» интересен тем, что редко кто говорит о роли подручных. Обычно внимание приковано к главному преступнику. Здесь же пытаются понять психологию ведомого человека.

Зрелище тяжелое и точно не для фона. Зато для тех, кто интересуется жанром, это редкий пример истории с другой стороны зла. Иногда именно такие проекты запоминаются сильнее вымышленных триллеров.

Фото: Кадр из сериала «Ученик серийного убийцы»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Понравились «Метод» и «Фишер»? Тогда включайте французский детектив по реальной истории и смотрите все 6 серий залпом Понравились «Метод» и «Фишер»? Тогда включайте французский детектив по реальной истории и смотрите все 6 серий залпом Читать дальше 19 февраля 2026
Думала, что лучшие сериалы по типу «Бумажного дома» делает Испания, пока не открыла для себя Италию — посмотрела взахлеб эти 8 эпизодов Думала, что лучшие сериалы по типу «Бумажного дома» делает Испания, пока не открыла для себя Италию — посмотрела взахлеб эти 8 эпизодов Читать дальше 19 февраля 2026
Посмотрела этот мини-сериал со звездой «Игры престолов» за один вечер и не пожалела: рекомендую «Ядерную угрозу» 2025 года всем Посмотрела этот мини-сериал со звездой «Игры престолов» за один вечер и не пожалела: рекомендую «Ядерную угрозу» 2025 года всем Читать дальше 18 февраля 2026
Лучшие триллеры HBO Max по версии TheWrap: не самые популярные, зато смотрятся на одном дыхании Лучшие триллеры HBO Max по версии TheWrap: не самые популярные, зато смотрятся на одном дыхании Читать дальше 17 февраля 2026
Включите «на фон» — и пропадете на вечер: 3 шедевральный британских детектива, от которых сложно оторваться Включите «на фон» — и пропадете на вечер: 3 шедевральный британских детектива, от которых сложно оторваться Читать дальше 16 февраля 2026
5 сериалов, после которых спать придется с включенным светом: значок 18+ у них неспроста 5 сериалов, после которых спать придется с включенным светом: значок 18+ у них неспроста Читать дальше 16 февраля 2026
Все 5 серий не оторваться: советую крутой шведский детектив Netflix «Земля греха» 2026 года, который смотрится за один вечер Все 5 серий не оторваться: советую крутой шведский детектив Netflix «Земля греха» 2026 года, который смотрится за один вечер Читать дальше 16 февраля 2026
«Кольца власти» за $58 млн за серию, а «Очень странные дела» дышат в спину: 6 самых дорогих фантастических сериалов «Кольца власти» за $58 млн за серию, а «Очень странные дела» дышат в спину: 6 самых дорогих фантастических сериалов Читать дальше 16 февраля 2026
Пока «Невский» и «Первый отдел» на паузе: зарубежный детектив «Шериф округа» может занять ваши вечера — там 13 шикарных серий Пока «Невский» и «Первый отдел» на паузе: зарубежный детектив «Шериф округа» может занять ваши вечера — там 13 шикарных серий Читать дальше 15 февраля 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше