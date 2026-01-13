«С большим удовольствием посмотрел»: для этого сериала время нашел даже Прохор Шаляпин — вот с чего стоит начать 2026 год

Певец, который всегда не прочь отдохнуть, провел дни за эпизодами абсолютного хита.

Прохор Шаляпин известен тем, что умеет получать удовольствие от жизни. Он не скрывает свою философию, заявляя, что главное — это не работать много, а всегда находить время на отдых.

Этот период он обычно проводит за путешествиями в тёплых странах, а если остается в Москве, то развлекает себя просмотром фильмов и сериалов. И оказалось, что перед Новым годом Шаляпин посвятил довольно много времени одному популярному хиту.

Какой сериал пересмотрел Шаляпин

На одном из популярных шоу, где звезда появился накануне Нового года, Шаляпин поделился тем, как провёл последние предпраздничные недели. Как выяснилось, его полностью захватил известный сериал.

«С большим удовольствием посмотрел "Отчаянных домохозяек"», — признался артист.

8 сезонов, 180 серий — Шаляпин потратил на проект больше 120 часов. И его примеру стоит последовать: фанаты уверены, что сериал ничуть не постарел и сейчас тоже смотрится легко и приятно.

О сериале «Отчаянные домохозяйки»

Проект рассказывает о четырех подругах из тихого пригорода Вистерия Лейн. Каждая из них отчаянно ищет свое счастье, сталкиваясь с очень разными проблемами.

Сьюзан Мейер пытается справиться с болью после развода. Она увлекается новым соседом, сантехником, в прошлом которого явно есть темные тайны. Линетт Скаво променяла блестящую карьеру на бесконечные хлопоты с четырьмя гиперактивными детьми.

В доме Бри Ван де Камп царит хаос. Муж требует развода, а дети открыто бунтуют против её идеальных правил. А бывшая топ-модель Габриэль Солис завела опасную связь с юным садовником. Теперь она в ужасе, что об этом узнает её вспыльчивый муж-миллионер Карлос.

Но всех женщин объединяет одна загадка. Их подруга, Мэри-Элис Янг, неожиданно свела счеты с жизнью. Перед смертью она получила странное письмо с шантажом. Теперь домохозяйки пытаются выяснить, что же было в том послании и что довело их соседку до такого отчаянного шага.

