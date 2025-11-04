Для чего Саурон собрал весь мифрил Средиземья? Ни Толкин, ни Гэндальф этого толком не объяснили, но фанаты сами все поняли

Мифрил — металл почти легендарный. Прочный, как драконья чешуя, лёгкий, как перо и сверкающий, как лунное серебро. Когда-то он стоил дороже золота, а в мире Толкина во «Властелина колец» считался символом совершенства ремесла.

Но если Фродо мифриловая кольчуга спасла жизнь, то зачем весь этот металл понадобился Тёмному Властелину? Давайте разбираться.

Сокровище под контролем Саурона

Мифрил добывали только в Мории — пока гномы не разбудили Балрога. После этого орки собрали остатки руды и отдали Саурону. Гэндальф в «Братстве кольца» прямо сказал: почти весь мифрил Средиземья оказался в руках Тёмного лорда.

Ни Толкин, ни сам волшебник не объяснили, зачем он ему был нужен, но догадаться всё же можно.

Металл для власти, а не для битвы

Мифриловые доспехи могли бы сделать армию Саурона непобедимой. Но никто из его воинов никогда не носил подобного. Возможно, Саурон хранил мифрил не ради орков, а для себя — он был учеником Аулэ, величайшего кузнеца Валар.

Вероятно, Тёмный лорд использовал металл для создания инструментов, артефактов и технологий, с помощью которых ковал собственную власть. Ведь мифрил не просто блестит — он почти вечен, пишет автор Дзен-канала «Мир комиксов и кино».

Орудие магии

Есть вероятность, что Саурон применял мифрил и в колдовстве. Этот металл часто встречался в магических предметах — например, в итильдине, сплаве, из которого делали врата Мории, или в корабле Эарендиля, сияющем на небесах. Для лорда, стремящегося подчинить себе саму природу, мифрил мог быть ключом к созданию подобных чудес.

Или просто жадность

Есть и куда более простое объяснение. Собрав весь мифрил, Саурон лишил врагов возможности использовать его против себя. А может, он просто наслаждался властью над редчайшим ресурсом. Как Смауг спал на горах золота, так и Тёмный лорд мог утопать в сиянии своего металла — не из нужды, а из удовольствия от обладания.

Мифрил в итоге так и остался загадкой, сплавом силы, красоты и жадности. И, возможно, именно поэтому Толкин никогда не раскрыл, что Саурон сделал с ним — ведь у каждого властелина есть тайна, которую он хранит до последнего.

