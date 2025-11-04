Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Для чего Саурон собрал весь мифрил Средиземья? Ни Толкин, ни Гэндальф этого толком не объяснили, но фанаты сами все поняли

Для чего Саурон собрал весь мифрил Средиземья? Ни Толкин, ни Гэндальф этого толком не объяснили, но фанаты сами все поняли

4 ноября 2025 12:19
Кадр из фильма «Властелин Колец»

Что же главный антагонист книги собирался делать с самым редким металлом?

Мифрил — металл почти легендарный. Прочный, как драконья чешуя, лёгкий, как перо и сверкающий, как лунное серебро. Когда-то он стоил дороже золота, а в мире Толкина во «Властелина колец» считался символом совершенства ремесла.

Но если Фродо мифриловая кольчуга спасла жизнь, то зачем весь этот металл понадобился Тёмному Властелину? Давайте разбираться.

Сокровище под контролем Саурона

Мифрил добывали только в Мории — пока гномы не разбудили Балрога. После этого орки собрали остатки руды и отдали Саурону. Гэндальф в «Братстве кольца» прямо сказал: почти весь мифрил Средиземья оказался в руках Тёмного лорда.

Ни Толкин, ни сам волшебник не объяснили, зачем он ему был нужен, но догадаться всё же можно.

Металл для власти, а не для битвы

Мифриловые доспехи могли бы сделать армию Саурона непобедимой. Но никто из его воинов никогда не носил подобного. Возможно, Саурон хранил мифрил не ради орков, а для себя — он был учеником Аулэ, величайшего кузнеца Валар.

Вероятно, Тёмный лорд использовал металл для создания инструментов, артефактов и технологий, с помощью которых ковал собственную власть. Ведь мифрил не просто блестит — он почти вечен, пишет автор Дзен-канала «Мир комиксов и кино».

Кадр из фильма «Властелин Колец»

Орудие магии

Есть вероятность, что Саурон применял мифрил и в колдовстве. Этот металл часто встречался в магических предметах — например, в итильдине, сплаве, из которого делали врата Мории, или в корабле Эарендиля, сияющем на небесах. Для лорда, стремящегося подчинить себе саму природу, мифрил мог быть ключом к созданию подобных чудес.

Или просто жадность

Есть и куда более простое объяснение. Собрав весь мифрил, Саурон лишил врагов возможности использовать его против себя. А может, он просто наслаждался властью над редчайшим ресурсом. Как Смауг спал на горах золота, так и Тёмный лорд мог утопать в сиянии своего металла — не из нужды, а из удовольствия от обладания.

Мифрил в итоге так и остался загадкой, сплавом силы, красоты и жадности. И, возможно, именно поэтому Толкин никогда не раскрыл, что Саурон сделал с ним — ведь у каждого властелина есть тайна, которую он хранит до последнего.

Ранее мы писали: Главный хит осени выпустил HBO: сериал вышел неделю назад, а уже влетел в топы и получил 90% на Rotten Tomatoes.

Фото: Кадр из фильма «Властелин Колец»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Почему Арагорн оказался в «Гарцующем пони» именно тогда, когда хоббиты были в опасности? Если думаете, что это случайность, то сильно ошибаетесь Почему Арагорн оказался в «Гарцующем пони» именно тогда, когда хоббиты были в опасности? Если думаете, что это случайность, то сильно ошибаетесь Читать дальше 5 ноября 2025
Почему Волан-де-Морт так плохо защитил крестражи? Роковая ошибка, которая стоила ему жизни Почему Волан-де-Морт так плохо защитил крестражи? Роковая ошибка, которая стоила ему жизни Читать дальше 4 ноября 2025
Почему Волдеморт никогда не сомневался в Снейпе, хотя тот обманывал его каждый день? Ответ знают даже не все фанаты Почему Волдеморт никогда не сомневался в Снейпе, хотя тот обманывал его каждый день? Ответ знают даже не все фанаты Читать дальше 3 ноября 2025
Самый подлый во всем Братстве? Ранняя версия Боромира делает его злодеем похлеще Сарумана Самый подлый во всем Братстве? Ранняя версия Боромира делает его злодеем похлеще Сарумана Читать дальше 2 ноября 2025
На самом деле Сэм носил Кольцо гораздо дольше: он не поддался ему только по одной причине На самом деле Сэм носил Кольцо гораздо дольше: он не поддался ему только по одной причине Читать дальше 2 ноября 2025
Что на самом деле происходит в конце «Бугонии»: почему Мишель исчезает в шкафу и отдает приказ уничтожить Землю Что на самом деле происходит в конце «Бугонии»: почему Мишель исчезает в шкафу и отдает приказ уничтожить Землю Читать дальше 5 ноября 2025
Полувеликан, полулегенда: фанаты нашли 4 доказательства, что Хагрид — сильнее, чем сам Волдеморт Полувеликан, полулегенда: фанаты нашли 4 доказательства, что Хагрид — сильнее, чем сам Волдеморт Читать дальше 4 ноября 2025
Если бы Кольцо не сгорело: как Саурон планировал переделать мир под себя Если бы Кольцо не сгорело: как Саурон планировал переделать мир под себя Читать дальше 4 ноября 2025
Новый детектив BBC «Долина смерти» лечит тоску – не судите по названию: только вышел, а уже заслужил 75% свежести на Rotten Tomatoes Новый детектив BBC «Долина смерти» лечит тоску – не судите по названию: только вышел, а уже заслужил 75% свежести на Rotten Tomatoes Читать дальше 4 ноября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше