Для аниме это редкость: 3 коротких сериала, которые можно посмотреть за пару дней и получить весь спектр эмоций

21 марта 2026 14:44
Кадр из сериала «Киберпанк: Бегущие по краю»

И не придется смотреть тысячи серий.

Если хочется посмотреть что-то цельное и не растягивать удовольствие на недели, короткие аниме — идеальный вариант. Я выбрала три проекта, которые не только смотрятся за один вечер, но и оставляют сильное впечатление после финала.

«Папаши-дружбаны» — уютная история с неожиданным сердцем

«Папаши-дружбаны» — это редкий случай, когда боевик и семейная история работают одинаково хорошо. Сюжет строится вокруг двух наёмников, которые внезапно становятся опекунами маленькой девочки.

Сначала всё выглядит как лёгкая комедия, но постепенно история раскрывается глубже. За экшеном и юмором скрывается очень тёплая мысль: семья — это не всегда про кровь, а про выбор и заботу.

«Лазарь» — динамика, стиль и тревожные идеи

Кадр из сериала «Лазарь»

«Лазарь» — это уже совсем другой тон. Здесь больше напряжения, скорости и ощущения, что времени катастрофически мало.

История про опасный препарат и попытку найти лекарство разворачивается как настоящий триллер. При этом аниме не забывает задавать неудобные вопросы о технологиях и человеческой ответственности, из-за чего после финала остаётся лёгкое чувство тревоги.

«Киберпанк: Бегущие по краю» — коротко, но очень больно

«Киберпанк: Бегущие по краю» — это, пожалуй, самый эмоционально сильный вариант в списке. Всего 10 серий, но за это время история успевает развернуться на максимум.

Мир высоких технологий и полного социального упадка здесь показан без прикрас. А главное — персонажи, к которым быстро привязываешься, из-за чего финал бьёт гораздо сильнее, чем ожидаешь.

Что выбрать

Если хочется чего-то лёгкого — берите «Папаши-дружбаны». Если нужна динамика и идеи — «Лазарь». А если готовы к сильным эмоциям — «Киберпанк: Бегущие по краю». Все три — отличный пример того, как короткий формат может работать даже сильнее длинных сериалов.

Фото: Кадр из сериала «Киберпанк: Бегущие по краю»
Анастасия Луковникова
