«Дитям — мороженое, а бабе — цветы!»: угадайте 6 советских фильмов по кадрам с букетами (тест)

«Дитям — мороженое, а бабе — цветы!»: угадайте 6 советских фильмов по кадрам с букетами (тест)

7 марта 2026 10:23
Кадр из фильма «Бриллиантовая рука» (1968)

Придется вспомнить детали.

Даже цветы в советском кино появлялись в кадре не просто так. Букет сирени мог рассказать о чувствах больше, чем длинный монолог, а случайная ромашка — стать символом надежды или грусти. Режиссёры знали толк в таких подсказках и щедро рассыпали их по своим картинам.

Мы привыкли узнавать любимые фильмы по лицам актёров, по знаменитым фразам. Но попробуйте отвлечься от героев и присмотреться к фону. Гвоздики из «Служебного романа», полевые цветы из «Калины красной» — каждый букет хранит память о своей истории.

Сможете ли вы узнать легендарную картину по одному только «цветочному» кадру? Проверьте, насколько хорошо вы помните советскую классику и умеете ли замечать детали, которые обычно ускользают от внимания.

Фото: Кадр из фильма «Бриллиантовая рука» (1968)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
