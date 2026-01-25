Меню
Киноафиша Статьи Disney в «Анастасии» создал красивую сказку, но ошибся с Санкт-Петербургом: историю России явно не учили

25 января 2026 14:15
Кадр из фильма «Анастасия»

Вроде бы малейшая деталь, но портит впечатление от просмотра.

В «Анастасии» (1997) создатели так спешили выдать «русскую сказку» под голливудский ритм, что запутались в самом базовом — в названии Петербурга. И это тот случай, когда ошибка звучит громче любой песни: город меняет имя, меняется эпоха, а на экране будто всё застыло в открытке.

Санкт-Петербург, которого уже не было

В мультфильме с периодом между 1917 и 1927 годами упрямо называют город на Неве Санкт-Петербургом. Но исторически это мимо цели. С августа 1914-го Петербург стал Петроградом — и именно так его должны были называть в революционные годы.

А в 1924-м город переименовали в Ленинград. То есть в 1927-м «Санкт-Петербург» — это уже не просто неточность, а прямой анахронизм, который ломает ощущение времени.

Красный паспорт из будущего

Ещё одна деталь из серии «красиво, но не по датам»: героиня в 1927 году получает красный советский паспорт для поездки за границу. Проблема в том, что внутренняя паспортная система в СССР появилась только в 1932 году.

А загранпаспорта в 1920-е вообще выглядели иначе — они были тёмно-зелёными. В итоге документ в кадре становится не реквизитом эпохи, а машиной времени: вроде бы 1927-й, но бумага уже из другой реальности.

Ранее мы писали: 2026 год будет богат на сиквелы, но эти 5 фильмов ждут сильнее остальных: и третья часть «Дюны» тоже в списке.

Фото: Кадр из фильма «Анастасия»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
