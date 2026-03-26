Disney+ не зря дал вторую жизнь Сорвиголове: новые серии уже дотянулись до идеального рекорда Netflix

Зрителям обещают ещё больше экшена и неожиданных поворотов.

Второй сезон сериала «Сорвиголова: Рождённый заново» стартовал на Disney+ и уже успел приятно удивить критиков. Продолжение истории Мэтта Мердока получило 94% на Rotten Tomatoes — это лучший результат для сериала о Сорвиголове со времён эпохи Netflix.

Причём оценки могут измениться, ведь рецензии продолжают поступать, а рейтинг зрителей пока ещё не опубликован. Тем не менее старт у проекта оказался более чем уверенным.

Лучший результат со времён Netflix

По данным Rotten Tomatoes, второй сезон «Сорвиголовы: Рождённый заново» получил 94% от критиков. Для сравнения: первый сезон шоу набрал 87%, а второй сезон оригинального «Сорвиголовы» — 81%.

Выше результат был только у сериала Netflix: первый сезон получил 99%, а третий — 97%. Таким образом, новое продолжение Marvel уже вошло в число самых успешных проектов франшизы.

Почему второй сезон приняли лучше первого

Первый сезон «Сорвиголовы: Рождённый заново» создавался непросто. Marvel Studios пришлось полностью пересматривать концепцию проекта и фактически пересобирать сериал заново.

В итоге зрители заметили, что в первом сезоне словно объединили две разные версии шоу. Во втором сезоне ситуация изменилась: команда начала работу с чистого листа, и сериал стал более цельным и последовательным.

Также критики отмечают, что история Мэтта Мердока и Кингпина получила новое развитие, а будущее персонажей выглядит многообещающе. Более того, третий сезон уже получил зелёный свет, что только усиливает интерес к проекту.

Если положительные отзывы сохранятся, «Сорвиголова: Рождённый заново» может стать одним из самых успешных сериалов Marvel последних лет.