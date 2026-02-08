Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи «Дискредитация сериала»: «Невский-8» еще не вышел, а зрители уже спорят — зачем он вообще нужен?

«Дискредитация сериала»: «Невский-8» еще не вышел, а зрители уже спорят — зачем он вообще нужен?

8 февраля 2026 10:51
Кадр из сериала «Невский»

Особенно после смерти (или нет?) Павла Семенова.

Пока восьмой сезон «Невского» находится в производстве, страсти вокруг проекта уже кипят. На форумах обсуждают сюжетные повороты, судьбы героев и усталость от бесконечного продолжения франшизы. И, судя по комментариям, часть аудитории встречает новость о новом сезоне без особого энтузиазма.

«Продолжение — дальнейшая дискредитация сериала»

Одна из главных претензий — ощущение, что историю давно пора было завершить. Некоторые зрители считают, что проект потерял свежесть и превратился в конвейер.

«Как по мне это полная глупость и бред… Продолжение "Невского" — дальнейшая дискредитация сериала», — пишет один из пользователей.

Другой комментатор задается не менее резонным вопросом: «Почему на хороших сериалах ставят паузу, а силос тоннами гонят?» По мнению зрителей, индустрия иногда делает ставку не на качество, а на узнаваемость бренда.

Убийства героев и неправдоподобный сюжет

Не меньше раздражения вызывает судьба персонажей. Поклонники устали от драматичных смертей и «воскрешений», которые кажутся слишком надуманными.

«Сколько можно убивать главных героев! Фому уже убивали, Таню тоже, теперь Пашу!» — возмущается зритель.

Другие отмечают, что в последних сезонах стало «много предсказуемости и неправдоподобности», из-за чего напряжение исчезает.

Сериал устал — или зрители слишком требовательны?

Несмотря на волну критики, у «Невского» по-прежнему остается большая фан-база, а ожидание нового сезона остается высоким. Часто именно самые громкие споры говорят о том, что проект продолжает цеплять аудиторию.

Впрочем, главный вопрос пока остается открытым: сумеет ли восьмой сезон вернуть доверие зрителей или лишь усилит разговоры о том, что историю стоило закончить раньше? Ответ станет известен только после премьеры — и, судя по накалу обсуждений, равнодушных точно не будет.

Ранее мы писали: 2026 год будет богат на сиквелы, но эти 5 фильмов ждут сильнее остальных: и третья часть «Дюны» тоже в списке.

Фото: Кадр из сериала «Невский»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Обнаружила главную ошибку НТВ: почему многие зрительницы терпеть не могут «Невский» Обнаружила главную ошибку НТВ: почему многие зрительницы терпеть не могут «Невский» Читать дальше 9 февраля 2026
«Кто согласится быть убитым за бабки?»: объясняем, почему Семенов просто не может быть живым в «Невском-8» «Кто согласится быть убитым за бабки?»: объясняем, почему Семенов просто не может быть живым в «Невском-8» Читать дальше 7 февраля 2026
Пока «Невский» и «Первый отдел» на паузе, на сцену выходят они: 3 крутых российских детектива, которые вы могли пропустить Пока «Невский» и «Первый отдел» на паузе, на сцену выходят они: 3 крутых российских детектива, которые вы могли пропустить Читать дальше 7 февраля 2026
«Невский» — в пролете уже через минуту: 5 детективов от того же сценариста, которые смотрятся на одном дыхании «Невский» — в пролете уже через минуту: 5 детективов от того же сценариста, которые смотрятся на одном дыхании Читать дальше 6 февраля 2026
Забудете про «Первый отдел» и «Невского»: 3 детективных сериала 2025 года, которые затмевают другие Забудете про «Первый отдел» и «Невского»: 3 детективных сериала 2025 года, которые затмевают другие Читать дальше 5 февраля 2026
Из-за кого умерла Юля в сериале «Невский»? Паша напрасно винил во всем Фому Из-за кого умерла Юля в сериале «Невский»? Паша напрасно винил во всем Фому Читать дальше 4 февраля 2026
Сам Черкасов не распутал бы эти дела: 3 сериала для тех, кто уже устал от «Мосгаза» Сам Черкасов не распутал бы эти дела: 3 сериала для тех, кто уже устал от «Мосгаза» Читать дальше 9 февраля 2026
От «Невского» все пищат, но первая работа создателя до сих пор легенда детективов — прошло 20+ лет От «Невского» все пищат, но первая работа создателя до сих пор легенда детективов — прошло 20+ лет Читать дальше 9 февраля 2026
Вовсе не Катя из «Ландышей»: какая роль прославила Нику Здорик — снялась в 17 лет Вовсе не Катя из «Ландышей»: какая роль прославила Нику Здорик — снялась в 17 лет Читать дальше 9 февраля 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше