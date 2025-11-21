Меню
Дин Винчестер не такой уж и герой: в Сети уверены, что он — лицемер и уже нашли, где в «Сверхъестественном» это заметнее всего

21 ноября 2025 19:35
Кадр из сериала «Сверхъестественное»

Персонаж известен двойными стандартами.

На протяжении 15 сезонов в «Сверхъестественном» Сэм и Дин Винчестеры путешествовали по Америке, спасая людей от нечисти. С каждым сезоном угрозы становились всё масштабнее — от призраков до демонов и ангелов.

За время съемок в сериале сменилось множество актеров и сценаристов, а саундтрек пополнился десятками культовых рок-композиций.

Дин, старший брат, всегда выглядел эталонным героем — мужественным и непобедимым. Однако зрители заметили интересный парадокс: за брутальной внешностью скрывался настоящий мастер двойных стандартов. В Сети даже составили список поступков, которые раскрывают его лицемерную натуру.

Воскрешения Сэма

Дин постоянно осуждал тех, кто заключал сделки с демонами. Но когда Сэма убили, старший Винчестер сам пошел на такой договор. В итоге он провел 40 лет в Аду, что серьезно на нем отразилось. Хотя на поверхности это время пролетело за 4 месяца.

Казалось бы, урок усвоен. Однако позже, когда Сэм оказался в Клетке Люцифера, Дин снова пошел на отчаянные меры. А в 11-м сезоне он принял опасную дозу веществ, чтобы через Жнеца вернуть брата к жизни.

Кадр из сериала «Сверхъестественное»

Бросил семью

После того, как Сэм попал в ад, Дин дал ему слово начать нормальную жизнь и действительно поселился с Лизой Брейден и её сыном Беном (возможно, и своим сыном тоже). Мальчик очень привязался к Дину, но когда Сэм неожиданно вернулся, старший брат без колебаний уехал с ним.

Позже, когда Лиза и Бен оказались в опасности, Дин их спас, но после этого решил уйти и убедил Кастиэля стереть им память.

«Для парня, который всегда говорит о важности семейной жизни, Дин выбирает "лёгкий" путь, когда дело касается его собственных близких, и сбегает из города, как только жизнь Бена и Лизы становится "слишком опасной"», — пишет автор Дзен-канала «Нагорнев».

Кадр из сериала «Сверхъестественное»

Не спасает людей

С самого начала Дин Винчестер провозгласил главную миссию: «Спасать людей, охотиться на монстров». Но со временем его подход заметно изменился.

Если сначала братья действительно старались помочь каждому, даже пытаясь изгонять демонов из одержимых, то постепенно Дин стал более циничным. Потом он в первую очередь помогал тем, кто ему дорог, редко тратя силы на спасение незнакомцев.

Этот моральный выбор стал одной из самых спорных черт его характера. Возможно, именно такое лицемерие в итоге предопределило трагический финал персонажа.

Кадр из сериала «Сверхъестественное»

Ранее портал «Киноафиша» писал, почему Дин в «Сверхъестественном» стал демоном и как его удалось спасти.

Фото: Кадры из сериала «Сверхъестественное»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
