Киноафиша Статьи Дин из «Сверхъестественного» на этот раз никого не спас: финал «Обратного отсчета» жестоко поступил со зрителями

Дин из «Сверхъестественного» на этот раз никого не спас: финал «Обратного отсчета» жестоко поступил со зрителями

7 сентября 2025 19:06
Кадр из сериала «Обратный отсчет»

Герой не смог уберечь важную для себя женщину.

Проект «Обратный отсчет» рассказывает о детективе из Лос-Анджелеса, который вместе с группой агентов под прикрытием расследует убийство сотрудника Министерства внутренней безопасности. Главную роль исполнил звезда «Сверхъестественного» Дженсен Эклс.

На днях сериал завершился, оставив мощную интригу. Но самое обидное —до сих пор неясно, получат ли фанаты разгадку и второй сезон.

Объяснение финала сериала «Обратный отсчет»

В последних четырех сериях «Обратного отсчета» оперативная группа воссоединяется для нового дела, расследуя достоверность угрозы в адрес президента Соединенных Штатов и губернатора Калифорнии.

Новый злодей по имени Тодд показан как хладнокровный мужчина, бывший сотрудник ФБР, который мстит коллеге за интрижку со своей женой. Он обставляет все свои преступления так, чтобы подставить другого.

А в финальной серии Тодд смог установить личности некоторых членов оперативной группы главных героев. Он похитил Оливерас, привез ее в неизвестное место, а затем отпустил и велел бежать. Последний кадр в этой сцене показывал, как Тодд кладет палец на курок винтовки.

Кадр из сериала «Обратный отсчет»

Второй сезон «Обратного отсчета»

С момента дебюта «Обратного отсчета» в конце июня сериал постоянно оставался в топ-5 шоу Prime Video, удерживая свои позиции на фоне даже долгоиграющих франшиз. Но пока новостей о запуске второго сезона нет. Хотя на сиквел надеются все исполнители главных ролей, включая Эклса.

«Конечно, было бы ужасно, если бы всё просто закончилось!» — отметил актер.

Тем более, что в сюжете еще есть немало незавершенных сюжетных линий. К примеру, история агента Шепард и ее безрассудной сестры Молли или мотивы Тодда, побудившие его пытаться убить крупных политиков.

Ранее портал «Киноафиша» писал про 6 серий «Сверхъестественного», которые покруче культовых хорроров.

Фото: Кадры из сериала «Обратный отсчет»
Светлана Левкина

