«Дикие 102 минуты»: Мартин Скорсезе в восторге от этого ужастика 2022 года с 93% на RT

Мартин Скорсезе никогда не был известен как создатель хорроров. Тем не менее, его триллеры продолжают захватывать внимание зрителей и сегодня. Достаточно вспомнить «Мыс страха» и «Остров проклятых», в которых можно найти немало отсылок к классике ужасов.

По сей день Скорсезе находится под влиянием таких картин. И среди современных хорроров он особенно выделяет один.

Сюжет фильма «Перл»

Молодая Перл живёт в техасской глубинке 1918 года. Её дни проходят на уединённой ферме под присмотром властной матери. Отец девушки прикован к инвалидному креслу, а муж Говард воюет на фронте.

Перл грезит о карьере танцовщицы, но суровые семейные правила не дают ей вырваться из привычного круга.

Постепенно в героине просыпаются тёмные стороны натуры. Она начинает жестоко обращаться с животными и издеваться над беспомощным отцом.

Случайное знакомство с местным киномехаником вселяет в Перл надежду на перемены. Юноша поддерживает её стремление к другой жизни.

Провалившись на важном прослушивании, Перл полностью теряет контроль. Её разочарование выливается в череду страшных преступлений. Жертвами становятся киномеханик, сестра мужа и собственные родители.

Вернувшегося с войны Говарда встречает жена, пытающаяся сохранить видимость благополучия. Однако скрыть следы расправы оказывается невозможно.

Детали фильма «Перл»

Сюрреалистические мотивы делают главную героиню похожей на извращенную версию Дороти из «Волшебника страны Оз». И поэтому фильм — не просто слэшер, а настоящее философское исследование безумия.

«Перл» является приквелом к фильму «X», у которого, в свою очередь, есть продолжение «Максин XXX». Как оказалось, Скорсезе любит всю трилогию, но особенно очаровала его именно данная лента.

Он отметил, что приквел снят в совершенно иной визуальной манере. Картина стилизована под цветные мелодрамы пятидесятых годов.

«Лента предлагает зрителю сто две минуты дикого и завораживающего действа. Авторы прекрасно понимают психологию людей, умело завлекают зрителя, прежде чем вонзить в него нож и прокрутить», — образно отметил Скорсезе.

Критики с ним согласны: у ленты 93% на RT.

Ранее портал «Киноафиша» писал про другие рекомендации Скорсезе.