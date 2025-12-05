Меню
Киноафиша Статьи «Не могу дождаться, чтобы увидеть историю Клиффа Бута»: ДиКаприо раскрыл тайну – будет ли он в сиквеле «Однажды в Голливуде» на Netflix?

5 декабря 2025 09:25
Кадр из фильма «Однажды в… Голливуде»

Ну как же так?!

Леонардо ДиКаприо поставил точку в обсуждениях своего возвращения во «вселенную» фильма «Однажды в... Голливуде». Как выяснилось, актера все-таки не смогли убедить поработать с Дэвидом Финчером и повторить роль Рика Далтона. По слухам, запрошенный звездой гонорар так и не смогли обеспечить.

Леонардо ДиКаприо о сиквеле «Однажды в... Голливуде»

В свежем интервью Леонардо ДиКаприо поставил точку в слухах о своём участии в сиквеле «Однажды в... Голливуде». Актер прямо заявил, что не вернётся к роли телезвезды Рика Далтона, хотя изначально такие разговоры действительно велись.

«Я, конечно, не могу дождаться, чтобы увидеть историю Клиффа Бута, но меня в ней не будет», — пояснил он.

Новый фильм, который получил рабочее название «Приключения Клиффа Бута», станет эксклюзивом Netflix, хотя точную дату выхода стриминговый гигант пока не анонсировал. Интересно, что проект сменил не только главную звезду, но и режиссёра: вместо Квентина Тарантино за камеру встанет Дэвид Финчер, что обещает совсем другую, но не менее захватывающую стилистику продолжения.

Кадр из фильма «Однажды в… Голливуде»

Сиквел «Однажды в... Голливуде»

Слухи о возвращении Леонардо ДиКаприо в сиквеле витали давно, но теперь всё прояснилось. Переговоры действительно велись, однако ключевым камнем преткновения, как сообщалось, стал гонорар: создатели предлагали звезде 3 миллиона долларов за день съёмок (роль планировалась эпизодической), но актёр якобы настаивал на 4. Видимо, компромисс так и не был найден.

Но, возможно, дело не только в деньгах. Оригинальный фильм 2019 года, хотя и стал событием, не покорил всех без исключения. Среди российских зрителей, к примеру, он занимает лишь седьмое место в фильмографии Тарантино на «КиноПоиске» с рейтингом 7,7 — почётно, но без восторгов.

К тому же, ДиКаприо всегда крайне избирателен и почти никогда не возвращается к уже сыгранным персонажам, предпочитая двигаться вперёд.

Ранее портал «Киноафиша» писал, где снимали «Выжившего».

Фото: Кадры из фильма «Однажды в… Голливуде» (2019)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
