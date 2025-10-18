«Диалоги стали как в “Игре в кальмара”»: сколько всего сезонов у сериала «Убийства в одном здании» и что ждет зрителей дальше

Сериал «Убийства в одном здании» давно стал уютным уголком для всех, кто любит ироничные детективы и атмосферу Нью-Йорка с привкусом кофе и тайн. Но сколько же сезонов у этой истории — и стоит ли ждать продолжения?

На данный момент у сериала вышло пять сезонов, и каждый — по десять серий. Последний стартовал 9 сентября 2025 года на платформе Hulu.

Сезон 1: 2021

2021 Сезон 2: 2022

2022 Сезон 3: 2023

2023 Сезон 4: 2024

2024 Сезон 5: 2025

Когда детектив звучит как подкаст

Троица героев — актёр Чарльз (Стив Мартин), продюсер Оливер (Мартин Шорт) и загадочная Мэйбл (Селена Гомес) — живёт в доме «Аркония» и расследует убийства, случившиеся буквально под их носом. На протяжении пяти сезонов они сталкивались с преступлениями то в собственном доме, то в театре, то на съёмках в Лос-Анджелесе. И каждый раз — новый труп, новый подкаст и новые шутки про жизнь и смерть.

Что говорят зрители

Фанаты сериала не устают писать, что этот проект стал для них чем-то большим, чем просто комедия про убийства:

«Я бы посмотрел 20 сезонов этого шоу. Мне нравится каждая минута».

«Первый сезон был невероятно весёлым и супер смотрибельным. Следующие сезоны, хоть и не достигли того же пика, всё равно абсолютно стоят просмотра. Это очаровательный, душевный (для шоу про убийства!) и просто милый, обжитой мир».

«Мне очень понравились сезоны 1–4, но пятый сезон что-то не заходит. Диалоги стали как в “Игре в кальмара” для VIP-персон».

Зрители сходятся в одном: даже если уровень юмора и напряжения немного колеблется, атмосфера остаётся неподражаемой — уют, ирония и лёгкая меланхолия Нью-Йорка, где даже убийство звучит стильно.

Что известно о шестом сезоне

Официальных заявлений Hulu пока не делал, но поклонники уверены: шестой сезон — вопрос времени. Концепция останется прежней — одно убийство на сезон и расследование, которое превращается в настоящее шоу внутри шоу.

Традиционно в последней серии герои ловят преступника, но тут же находят новое тело — и всё начинается заново. Кто станет следующей жертвой, узнаем в финале пятого сезона.

21 октября: 9 серия

9 серия 28 октября: 10 серия. Финальная.

А пока ясно одно: если «Убийства в одном здании» и дальше будут такими же остроумными и человечными, зрители готовы слушать их подкаст хоть до двадцатого сезона.

