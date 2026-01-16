Действие происходит летом 1946 года и Рудаков снова в деле: когда выйдет 2 сезон российского детектива «Художник»

Для любителей российских детективов есть приятная новость — второй сезон сериала «Художник» официально стартует 22 января. В этот день состоится онлайн-премьера, и зрителям сразу откроют доступ к четырём первым сериям. Позже сериал появится и в телевизионном эфире канала «Россия».

Послевоенная Москва как поле новой войны

Действие разворачивается летом 1946 года — война закончена, но мир лишь внешне возвращается к нормальной жизни. За кулисами начинается куда более опасное противостояние между СССР и США, и в центре этой схватки — ядерный проект, от которого зависит будущее всего мира.

На этом фоне в Москве происходит серия дерзких ограблений. Они выглядят как обычный криминал, но очень быстро становится ясно: это лишь ширма для масштабной диверсионной операции, цель которой — сорвать советскую атомную программу.

Рудаков против невидимого врага

Следователь Рудаков, которого вновь играет Виктор Добронравов, оказывается в эпицентре заговора. Ему предстоит вычислить таинственного «Ювеля» — лидера разветвлённой шпионской сети, где каждый контакт может быть ловушкой, а любой союзник — двойным агентом.

Расследование всё чаще подводит Рудакова и Сазонова к пугающему выводу: угроза может скрываться в самом близком окружении. В мире тотального недоверия ошибки не прощаются, а правда обходится слишком дорого.

Не просто детектив, а ставка на будущее

Создатели подчёркивают: второй сезон «Художника» — это не история о погонях и разоблачениях ради жанра. Это напряжённая драма, где один неверный шаг способен привести к атомной катастрофе, а цена ошибки измеряется не жизнями отдельных героев, а судьбой страны.

Актёрский ансамбль и масштаб

Во втором сезоне вновь задействована мощная команда: Александр Горбатов, Марина Александрова, Андрей Мерзликин, Кирилл Зайцев, Сергей Газаров, Соня Присс, Фёдор Лавров, Олег Фомин, Константин Лавроненко, Михаил Башкатов, Сергей Фролов и другие. Их персонажи существуют на стыке личных драм и большой истории, где невозможно остаться в стороне.

Онлайн-премьера 22 января станет отправной точкой нового витка истории — более жёсткого, мрачного и нервного. Для поклонников исторических детективов и шпионских триллеров это тот редкий случай, когда интрига не ослабевает, а ставки только растут.

