Дейнерис было не так жалко: 5 жестоких смертей в «Игре престолов», которые разбили зрителям сердца и потрепали нервы

Дейнерис было не так жалко: 5 жестоких смертей в «Игре престолов», которые разбили зрителям сердца и потрепали нервы

23 ноября 2025 07:29
Кадр из сериала «Игра престолов»

Крик Ходора до сих пор звучит в ушах.

«Игра престолов» всегда играла по жёстким правилам: привязывать зрителя к героям — а потом вырывать из-под ног почву, как только успеешь подумать «ну, хоть этот доживёт до конца». Но среди десятков смертей были те, после которых аудитория сидела перед экраном в оцепенении. Эти пять — настоящие эмоциональные ножи, которые сериал вонзил без предупреждения.

Красная свадьба — момент, когда зрители поняли, что надежды больше нет

Кадр из сериала «Игра престолов»

Эта серия стала культурным шоком даже для подготовленных читателей. Разворот, в котором Фреи устраивают расправу сразу над Роббом, Кейтилин, Талисой и всей северной свитой, выглядел как публичное уничтожение надежды на справедливый сюжет. Сцена тем сильнее, что каждый умирает на глазах у тех, кого любит: Робб — видя гибель жены и нерождённого ребёнка, Кейтилин — осознавая, что не спасла сына, Арья — чувствуя бессилие перед смертью лютоволка. Это был не просто поворот — это точка невозврата для всего сериала.

Нед Старк — момент, когда правила перестали существовать

Кадр из сериала «Игра престолов»

Его смерть стала эмоциональным землетрясением. Главный герой, моральный центр истории, человек, на котором держалась иллюзия «если правильно поступать — выживешь», был обезглавлен по прихоти мальчишки-тирана. И то, что его дочери смотрели на это из толпы, усиливало трагедию вдвойне. После этой серии стало ясно: «Игра престолов» никому ничего не должна.

Оберин Мартелл — смерть, которую тяжело смотреть даже спустя годы

Кадр из сериала «Игра престолов»

Его появление было глотком свежего воздуха: яркий, живой, дерзкий персонаж, который сразу стал любимцем публики. И тем больнее смотреть, как его собственная гордость приводит к гибели. Момент, когда Гора ломает ему череп голыми руками, стал одним из самых жестоких кадров сериала — и одним из самых несправедливых. Особенно если помнить, что вместе с Оберином умирает и шанс Тириона избежать приговора.

Игритт — трагедия любви, обречённой с первого эпизода

Кадр из сериала «Игра престолов»

Роман между Джоном и Игритт всегда был прекрасной невозможностью. Два человека по разные стороны стены, по разные стороны клятв и мировоззрений — но с настоящим чувством, которое пробивалось сквозь лёд Северного ветра. Финал этого сюжета — почти античная драма: Игритт падает на руках у Джона в момент, когда он ещё не успел выстрелить, а она уже не может. Её последняя фраза — «мы могли остаться в той пещере» — звучит как приговор миру, где счастью просто не оставили места.

Ходор — самая тихая и самая разрушительная смерть

Кадр из сериала «Игра престолов»

Он всегда был светлым персонажем — не воином, не политиком, не интриганом, а человеком, который просто был добр. И поэтому его финал стал одним из самых болезненных. Ходор держит дверь, позволяя друзьям спастись, — и одновременно в прошлом переживает эту же смерть, ломаясь под весом слова, которое станет его единственным. Это редкий случай, когда сериал убивает не только персонажа, но и нашу иллюзию, что в этом мире могут выжить добрые.

Фото: Кадр из сериала «Игра престолов»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
