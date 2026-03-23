Дейенерис не погибла в «Игре престолов»? Есть три шанса, что Матерь драконов выжила

23 марта 2026 12:19
Кадр из сериала «Игра престолов»

Фанаты строят версии.

Завершающий сезон «Игры престолов» оставил после себя много вопросов, особенно в том, что касается финала Дейенерис Таргариен. Гибель героини от руки Джона Сноу многим показалась слишком резкой и несправедливой.

Но учитывая законы вселенной, созданной Джорджем Мартином, окончательная точка в её истории могла и не наступить. В мире, где оживают мёртвые благодаря красным жрецам, а драконы существуют наравне с людьми, у Матери драконов вполне мог остаться шанс. Поклонники саги уверены: исключать такой вариант нельзя.

Кровь дракона

Способность Дейенерис противостоять огню проявилась ещё в самом начале саги — в первом сезоне она выбралась невредимой из костра, где сгорел Кхал Дрого. Если её валирийское происхождение даёт нечто большее, чем просто устойчивость к пламени, рана от клинка могла бы стать лишь временной.

Как предполагают авторы Дзен-канала «Мир комиксов и кино», огонь, вырвавшийся из пасти Дрогона, вполне способен был не уничтожить тело, а запустить в нём скрытые механизмы восстановления.

Воскрешение

После гибели Дейенерис её дракон унёс тело на восток. Есть версия, что местом назначения мог стать Волантис — город, где стоит храм Владыки Света.

Верховная жрица Кинвара когда-то называла Дейенерис воплощением Азора Ахая. Если она сумела вернуть к жизни Джона Сноу, почему не могла бы сделать то же самое для той, кого считала избранной?

Кома

Ещё одна возможная версия — смерть Дейенерис могла оказаться лишь видимостью. Её состояние вполне могло напоминать то, в котором оказался кхал Дрого после тёмного обряда.

В таком случае Дрогон не хоронил хозяйку, а перенёс её в безопасное место. Например, в руины старой Валирии, где до сих пор действует древняя магия, способная восстановить даже почти утраченную жизнь.

ЛжеДейенерис

Даже если возвращение Дейенерис в буквальном смысле невозможно, оставалась вероятность появления той, кто займёт её место. Обладающая схожей внешностью и поддержанная оставшимся драконом, самозванка могла бы объявить себя воскресшей королевой.

Подобно тому как Юный Гриф выдавал себя за потомка Таргариенов, новая фигура способна была бы сыграть на вере в чудо и памяти о павшей правительнице.

Кадр из сериала «Игра престолов»
Светлана Левкина
