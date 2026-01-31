Меню
Киноафиша Статьи Детская версия Масленицы: пышные панкейки из «Трех котов» за 10 минут — пышные, румяные и очень домашние

31 января 2026 16:40
Кадр из сериала «Три кота»

Рецепт простой, так что справится любая хозяйка.

Пока взрослые спорят, какие блины правильнее — на кефире или на молоке, Масленица вполне может пройти и по другому сценарию. Если хочется порадовать детей чем-то сладким, но без бесконечных стопок тонких блинов, есть отличный вариант.

В мультсериале «Три кота» герои часто готовят панкейки — пышные, румяные и очень домашние. И это как раз тот случай, когда мультик легко превращается в кухонный лайфхак.

Панкейки — почти родственники блинов, но с характером. Они толще, мягче и не требуют особой ловкости. Пока взрослые пекут блины «по классике», можно поставить рядом сковороду и приготовить детскую версию Масленицы — с медом, орехами и горячим шоколадом. Готовятся быстро, исчезают со стола еще быстрее.

Что понадобится

  • яйца — 2 шт.
  • молоко — 200 мл
  • пшеничная мука — 10 ст. л.
  • разрыхлитель — 1 ч. л.
  • сахар — 2 ст. л.
  • ванильный сахар — по вкусу
  • для подачи: мед, горячий шоколад, грецкие орехи

Как готовить

В миске смешайте яйца и молоко, добавьте сахар и ваниль, взбейте до однородности. Всыпьте муку и разрыхлитель, перемешайте — тесто должно получиться густым. Разогрейте сковороду с антипригарным покрытием, вылейте половник теста, накройте крышкой и жарьте на среднем огне. Переворачивайте, когда поверхность станет пористой. Один панкейк готовится около минуты.

Сложите готовые панкейки башенкой, полейте медом или горячим шоколадом и посыпьте орехами. Масленица получится не только вкусной, но и мультяшно-уютной.

Фото: Кадр из сериала «Три кота»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
