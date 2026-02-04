Меню
Дети «Трех богатырей» только родились, а зрители уже гадают: кто на ком женится?

4 февраля 2026 18:37
Кадр из фильма «Три богатыря»

Это сейчас самая распространенная теория в фандоме.

Вселенная мультфильмов про «Трех богатырей» давно вышла за рамки простых сказочных приключений. И чем внимательнее зрители присматриваются к деталям, тем больше находят любопытных совпадений. Одна из самых обсуждаемых фанатских теорий утверждает: дети богатырей появились не случайно — их словно заранее «подготовили» для будущих браков.

Имена, которые намекают на былины

Особенно поклонников насторожило имя сына Добрыни Никитича — Фёдор. В классических русских былинах его сына звали Константин, поэтому выбор другого имени выглядит осознанным.

Дело в том, что в фольклоре существует богатырь Фёдор Тугарин, который в итоге женится на Марье Моревне. И тут возникает интересная параллель: во франшизе дочь Алёши Поповича как раз зовут Марья. Слишком точное совпадение, чтобы быть случайностью.

Намёки на большое продолжение

Есть и другие переклички с былинным миром. В легендах встречаются богатырша Алёнка и Иван Муромец — правда, там он отец Ильи. В мультфильме же Иван становится его сыном, что многие связывают с популярностью образа Ивана из современных сказочных франшиз.

Каким может быть будущее богатырской вселенной

Если предположение фанатов верно, нас вполне может ждать новое поколение героев — уже повзрослевших и связанных семейными узами. В таком случае Фёдор может образовать пару с Марьей, а Иван — с Алёнкой.

Пока это лишь догадки, но сама идея выглядит логично: франшизы любят строить долгие сюжетные арки. И кто знает — возможно, впереди нас ждёт история не только о подвигах богатырей, но и о любви их детей.

Ранее мы писали: 2026 год будет богат на сиквелы, но эти 5 фильмов ждут сильнее остальных: и третья часть «Дюны» тоже в списке.

Фото: Кадр из фильма «Три богатыря»
Анастасия Луковникова
