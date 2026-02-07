Дети только посмеются: в одной из лучших серий «Маши и медведя» нашли отсылки, которые поймут только взрослые

Меню
7 февраля 2026 11:21
Кадр из мультсериала «Маша и медведь»

Получилось очень музыкально.

«Маша и Медведь» часто называют детским сериалом с двойным дном. Авторы сознательно добавляют в эпизоды культурные намеки, которые понятны взрослым.

Один из показательных примеров — серия «Лучшая няня на свете» 2021 года. При простом сюжете она собрана из деталей, отсылающих к классике и истории музыки.

«Лучшая няня на свете»

Серия начинается со сцены на реке: Маша и Медведь помогают зайчатам выбраться с коряги. Для маленького зрителя это просто спасение.

Взрослый же легко узнает мотив из сюжета про дедушку Мазая и зайцев. Это произведение обычно изучают в младшей школе, тогда как значительная часть аудитории мультсериала еще не читает такую литературу. Отсылка работает именно для родителей.

Кадр из мультсериала «Маша и медведь»

Музыкальные намеки для взрослых

В эпизоде звучит регтайм «The Entertainer», написанный в 1902 году. Для детей это бодрая мелодия. Взрослые связывают ее с кино и телепередачами прошлого века. В 1970-х композиция снова стала популярной после выхода фильма «Афера» и с тех пор закрепилась в массовой культуре.

У американцев песня играет у уличных торговцев мороженым, россияне могут вспомнить ее по заставке «Поля чудес». Такие детали объясняют долгую популярность проекта.

Сериал удерживает у экрана и детей, и взрослых. Одни следят за историей, другие замечают скрытые слои. За счет этого простая анимация превращается в семейный формат, который интересно пересматривать.

Фото: Кадр из мультсериала «Маша и медведь»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
