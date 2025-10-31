Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Второй сезон «Детей перемен» будет эпичней первого: Исакова уже не мама, а крутой босс мафии в кожанке - все это показали в свежем тизере

Второй сезон «Детей перемен» будет эпичней первого: Исакова уже не мама, а крутой босс мафии в кожанке - все это показали в свежем тизере

31 октября 2025 11:21
Кадр из сериала «Дети перемен»

Теперь у Флоры есть мотоциклы, охрана и личные враги.

Кто бы мог подумать, что простая водитель троллейбуса из 90-х превратится в криминального босса? А ведь именно это случилось с Флорой — героиней Виктории Исаковой в сериале «Дети перемен».

Второй сезон долгожданной драмы производства START наконец подаёт голос — и с первого же тизера понятно: теперь у Флоры есть мотоциклы, охрана и личные враги.

Флора против всех

Если в первом сезоне она боролась за выживание, то теперь сама диктует правила. Её бизнес — незаконный, но успешный. Подчинённые зовут «Флора Борисовна» и боятся даже взгляда.

Но чем выше статус — тем опаснее одиночество. Семья трещит по швам: Руслан отдаляется, Пётр ненавидит мать, а Юра отчаянно пытается всех помирить.

Повороты и новые лица

К касту вернулись Слава Копейкин, Макар Хлебников и Хетаг Хинчагов. А вот новая кровь — Константин Плотников на мотоцикле (да, он теперь в сериале), Мариэтта Цигаль-Полищук, Данил Стеклов и Глафира Глазунова.

Режиссёры Сергей Тарамаев и Любовь Львова обещают: сюжет стал жёстче, безумнее и… человечнее.

Где снимали и когда ждать

Съёмки проходили летом 2025 года в Москве, Костроме, Владимире, Протвино и Жуковском. Премьера — уже скоро на START и Wink. Точной даты нет, но фанаты уверены: ждать осталось недолго.

Во втором сезоне «Детей перемен» все герои получат по заслугам — и, возможно, Флора поймёт, что страшнее любой мафии — это собственная семья.

Писали также, чем на самом деле закончился сериал «Дети перемен»? Раскрываем глобальный замысел создателей саги о 90-х. Создатели смогли грамотно завершить линии всех героев.

Фото: Кадр из сериала «Дети перемен»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
6 минут, 118 000 000 зрителей и один уставший Медведь: секрет успеха серии «Будьте здоровы!» из «Маши и Медведя» 6 минут, 118 000 000 зрителей и один уставший Медведь: секрет успеха серии «Будьте здоровы!» из «Маши и Медведя» Читать дальше 31 октября 2025
Кто маньяк в сериале «Как приручить лису»? Самые популярные догадки зрителей перед финалом Кто маньяк в сериале «Как приручить лису»? Самые популярные догадки зрителей перед финалом Читать дальше 31 октября 2025
Сериал «Сонино царство» не зря держал в напряжении до самого финала: чем заканчивается новый хит с «России-1» Сериал «Сонино царство» не зря держал в напряжении до самого финала: чем заканчивается новый хит с «России-1» Читать дальше 30 октября 2025
Сколько серий в сериале «Как приручить лису»? Не 150 и даже не 20 — детектив можно осилить всего за один выходной Сколько серий в сериале «Как приручить лису»? Не 150 и даже не 20 — детектив можно осилить всего за один выходной Читать дальше 30 октября 2025
«Просто ремейк любого голливудского боевика»: в Сети назвали главный минус «Невского» — сериал вам тоже что-то напоминает? «Просто ремейк любого голливудского боевика»: в Сети назвали главный минус «Невского» — сериал вам тоже что-то напоминает? Читать дальше 30 октября 2025
Один выстрел — два решения: вышел свежий трейлер «Провода мертвеца» с Биллом Скарсгардом и Аль Пачино, премьера уже весной Один выстрел — два решения: вышел свежий трейлер «Провода мертвеца» с Биллом Скарсгардом и Аль Пачино, премьера уже весной Читать дальше 29 октября 2025
Совсем не благородный рыцарь: кто такой Игорь Кармазов в сериале «Лихие», которого играет Гела Месхи Совсем не благородный рыцарь: кто такой Игорь Кармазов в сериале «Лихие», которого играет Гела Месхи Читать дальше 28 октября 2025
«Золотая кровь» по порядку: собрали все сезоны детективного сериала ТВЦ — от «Черного Орлова» до «Карты Брюса» «Золотая кровь» по порядку: собрали все сезоны детективного сериала ТВЦ — от «Черного Орлова» до «Карты Брюса» Читать дальше 27 октября 2025
До премьеры «Метода 3» осталось меньше месяца: вспоминаем, что случилось с Меглином и Есенией в прошлых сериях До премьеры «Метода 3» осталось меньше месяца: вспоминаем, что случилось с Меглином и Есенией в прошлых сериях Читать дальше 27 октября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше