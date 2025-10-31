Второй сезон «Детей перемен» будет эпичней первого: Исакова уже не мама, а крутой босс мафии в кожанке - все это показали в свежем тизере

Теперь у Флоры есть мотоциклы, охрана и личные враги.

Кто бы мог подумать, что простая водитель троллейбуса из 90-х превратится в криминального босса? А ведь именно это случилось с Флорой — героиней Виктории Исаковой в сериале «Дети перемен».

Второй сезон долгожданной драмы производства START наконец подаёт голос — и с первого же тизера понятно: теперь у Флоры есть мотоциклы, охрана и личные враги.

Флора против всех

Если в первом сезоне она боролась за выживание, то теперь сама диктует правила. Её бизнес — незаконный, но успешный. Подчинённые зовут «Флора Борисовна» и боятся даже взгляда.

Но чем выше статус — тем опаснее одиночество. Семья трещит по швам: Руслан отдаляется, Пётр ненавидит мать, а Юра отчаянно пытается всех помирить.

Повороты и новые лица

К касту вернулись Слава Копейкин, Макар Хлебников и Хетаг Хинчагов. А вот новая кровь — Константин Плотников на мотоцикле (да, он теперь в сериале), Мариэтта Цигаль-Полищук, Данил Стеклов и Глафира Глазунова.

Режиссёры Сергей Тарамаев и Любовь Львова обещают: сюжет стал жёстче, безумнее и… человечнее.

Где снимали и когда ждать

Съёмки проходили летом 2025 года в Москве, Костроме, Владимире, Протвино и Жуковском. Премьера — уже скоро на START и Wink. Точной даты нет, но фанаты уверены: ждать осталось недолго.

Во втором сезоне «Детей перемен» все герои получат по заслугам — и, возможно, Флора поймёт, что страшнее любой мафии — это собственная семья.

