Дети не понимают всего смысла «Трех котов»: от этой теории по мультику-хиту побегут мурашки

6 декабря 2025 19:35
Кадр из мультсериала «Три кота»

В Сети заметили необычную деталь.

Мультсериал «Три кота» завоевал сердца детей по всему миру благодаря простым, но увлекательным историям, яркой анимации и запоминающейся мелодии. Малыши легко узнают в проделках Коржика, Компота и Карамельки свои собственные шалости.

Но не только дети оценили проект. Взрослые зрители обратили внимание на удивительно детализированный и продуманный мир, в котором живут герои. Город Котополис со своей инфраструктурой, архитектурой и бытовыми мелочами выглядит настолько целостно и реалистично, что у некоторых даже зародилась любопытная теория.

Человеческий мир

Зрители обратили особое внимание на 59-ю серию под названием «Сокровища Египта». В ней мама котят рассказывает детям о древней цивилизации, которая высоко почитала кошек, — таким образом прямо намекая на то, что люди когда-то действительно существовали, но теперь остались лишь в легендах.

А вот автор Дзен-канала «Мультайны» провёл ещё более интересное расследование. Он обратил внимание, что само название «Котополис» явно отсылает к античным городам-полисам, а в 109-й серии «Экскурсия» герои отправляются именно в Рим.

Во время этой поездки котята осматривают знаменитый Колизей в полном одиночестве — вокруг ни души, а сам величественный амфитеатр окружён типичными руинами, как будто город давно покинут. Это наводит на мысль, что Котополис мог быть построен уже после исчезновения человечества, возможно, прямо на его останках.

Кадр из мультсериала «Три кота»

Инопланетяне в «Трех котах»

Пользователи, углубляясь в детали мира «Трёх котов», обратили внимание на одного второстепенного, но очень характерного персонажа — кота Гони, который буквально одержим космосом и технологиями. Эта деталь породила довольно смелую и даже экстравагантную теорию.

«Я думаю, что разумом котов наделили пришельцы. После этого кошки начали войну против человечества, полностью истребили прежнюю цивилизацию и захватили власть. Не случайно же говорят, что город основал некий таинственный Чёрный кот. Скорее всего, это был предок самого Гони», — рассуждает автор гипотезы в Сети.

Если принять эту версию, то беззаботный и яркий мультсериал приобретает совершенно неожиданный, даже мрачный подтекст.

Ранее портал «Киноафиша» писал, почему Коржик в «Трех котах» уже 10 лет в одной тельняшке.

Фото: Кадры из мультсериала «Три кота»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
