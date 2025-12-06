Дети не понимают всего смысла «Трех котов»: от этой теории по мультику-хиту побегут мурашки

Мультсериал «Три кота» завоевал сердца детей по всему миру благодаря простым, но увлекательным историям, яркой анимации и запоминающейся мелодии. Малыши легко узнают в проделках Коржика, Компота и Карамельки свои собственные шалости.

Но не только дети оценили проект. Взрослые зрители обратили внимание на удивительно детализированный и продуманный мир, в котором живут герои. Город Котополис со своей инфраструктурой, архитектурой и бытовыми мелочами выглядит настолько целостно и реалистично, что у некоторых даже зародилась любопытная теория.

Человеческий мир

Зрители обратили особое внимание на 59-ю серию под названием «Сокровища Египта». В ней мама котят рассказывает детям о древней цивилизации, которая высоко почитала кошек, — таким образом прямо намекая на то, что люди когда-то действительно существовали, но теперь остались лишь в легендах.

А вот автор Дзен-канала «Мультайны» провёл ещё более интересное расследование. Он обратил внимание, что само название «Котополис» явно отсылает к античным городам-полисам, а в 109-й серии «Экскурсия» герои отправляются именно в Рим.

Во время этой поездки котята осматривают знаменитый Колизей в полном одиночестве — вокруг ни души, а сам величественный амфитеатр окружён типичными руинами, как будто город давно покинут. Это наводит на мысль, что Котополис мог быть построен уже после исчезновения человечества, возможно, прямо на его останках.

Инопланетяне в «Трех котах»

Пользователи, углубляясь в детали мира «Трёх котов», обратили внимание на одного второстепенного, но очень характерного персонажа — кота Гони, который буквально одержим космосом и технологиями. Эта деталь породила довольно смелую и даже экстравагантную теорию.

«Я думаю, что разумом котов наделили пришельцы. После этого кошки начали войну против человечества, полностью истребили прежнюю цивилизацию и захватили власть. Не случайно же говорят, что город основал некий таинственный Чёрный кот. Скорее всего, это был предок самого Гони», — рассуждает автор гипотезы в Сети.

Если принять эту версию, то беззаботный и яркий мультсериал приобретает совершенно неожиданный, даже мрачный подтекст.

