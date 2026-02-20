Детективов снимают много, но в 2026 году жду этот: детективная история с Кириллом Кяро — анонс многообещающий

«Черная графиня» — российский телепроект Ильи Куликова с Юрием Чурсиным и Кириллом Кяро в главных ролях.

О чем сериал

В Москве и Петербурге разворачивается необычное театральное явление, собирающее многочисленную публику: зрители платят высокую цену за билеты, но это никого не останавливает. Суть формата в том, что грань между действительностью и вымыслом размыта.

Каждое представление создается под конкретного зрителя — это индивидуальное художественное произведение, подготовленное командой сценаристов, психологов и актеров под руководством режиссера, поставившего уже одиннадцать удачных проектов.

Действие разворачивается в особняке в лесной глуши, куда гостей доставляют на вертолете. В ходе одного из спектаклей происходит трагедия: гибель актера. После этого начинается новое действо, в котором каждый присутствующий превращается в главного героя и несет ответственность за свою судьбу и судьбы окружающих.

Почему стоит посмотреть

Прежде всего, сюжет очень необычен. Похожих еще не было, ведь речь об иммерсивном спектакле, где идет болрьба за жизнь. Илья Куликов известен по работе над «Чернобылем». Он участвовал в создании этого популярного проекта, что обещает качественный напряженный материал. Не стоит забывать и о Кирилле Кяро. Он всегда удивительно хорош в психологических детективах. В 2025 году он великолепно сыграл зоопсихолога в сериале о дочери маньяка «Как приручить лису».