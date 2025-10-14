«Не сухой детектив, а история с легкостью и иронией»: смотрим сериал «Туман» не только ради Пореченкова и Мерзликина

Проект превращает историю о личной мести и поиске справедливости в живой комедийный детектив о людях, которые не теряют самоиронии.

В онлайн-кинотеатре KION готовится премьера комедийного детектива «Туман» — сериала, где Михаил Пореченков играет капитана полиции Виталия Туманского.

Во время покушения на него случайно погибает жена, и теперь герой живёт одной целью — найти виновных. Но, чтобы не лишиться службы, он продолжает вести обычные дела, балансируя между внутренней болью и рутиной отдела.

Напарники с разным характером

В помощь Туманскому назначают старшего лейтенанта Суворову (Зоя Бербер) и участкового, недавно приехавшего в Москву с Севера (Азамат Нигманов).

Эти трое — полные противоположности, но им предстоит научиться работать вместе, чтобы раскрывать преступления и при этом не свести друг друга с ума.

Москва без парадных фасадов

Режиссёр Сергей Филатов подчёркивает, что действие разворачивается в «потаённых уголках» столицы, где всё не так глянцево, как в привычных полицейских драмах.

«Это история о поиске справедливости в мире, где её порой так не хватает. Но рассказана она в комедийном ключе», — отмечает он.

Атмосфера, где встречаются трагедия и ирония

В актёрском составе — Михаил Пореченков, Андрей Мерзликин, Зоя Бербер, Азамат Нигманов, Андрей Федорцов и Анна Ардова.

Один из саундтреков — песня группы «Сектор Газа», придающая истории хулиганскую нотку.

Зоя Бербер говорит, что сценарий заставлял её улыбаться почти на каждой странице:

«Это не сухой детектив, а история с лёгкостью и иронией, где герои всё время балансируют между делом и комедией».

Точная дата выхода сериала пока неизвестна, но премьера запланирована на 2026 год.

Также прочитайте: Новинки октября: два мощных детективных сериала из России, которые смотрят с открытым ртом даже скептики