Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи «Не сухой детектив, а история с легкостью и иронией»: смотрим сериал «Туман» не только ради Пореченкова и Мерзликина

«Не сухой детектив, а история с легкостью и иронией»: смотрим сериал «Туман» не только ради Пореченкова и Мерзликина

14 октября 2025 22:00
Кадр из сериала «Туман»

Проект превращает историю о личной мести и поиске справедливости в живой комедийный детектив о людях, которые не теряют самоиронии.

В онлайн-кинотеатре KION готовится премьера комедийного детектива «Туман» — сериала, где Михаил Пореченков играет капитана полиции Виталия Туманского.

Во время покушения на него случайно погибает жена, и теперь герой живёт одной целью — найти виновных. Но, чтобы не лишиться службы, он продолжает вести обычные дела, балансируя между внутренней болью и рутиной отдела.

Напарники с разным характером

В помощь Туманскому назначают старшего лейтенанта Суворову (Зоя Бербер) и участкового, недавно приехавшего в Москву с Севера (Азамат Нигманов).

Эти трое — полные противоположности, но им предстоит научиться работать вместе, чтобы раскрывать преступления и при этом не свести друг друга с ума.

«Туман»

Москва без парадных фасадов

Режиссёр Сергей Филатов подчёркивает, что действие разворачивается в «потаённых уголках» столицы, где всё не так глянцево, как в привычных полицейских драмах.

«Это история о поиске справедливости в мире, где её порой так не хватает. Но рассказана она в комедийном ключе», — отмечает он.

Атмосфера, где встречаются трагедия и ирония

В актёрском составе — Михаил Пореченков, Андрей Мерзликин, Зоя Бербер, Азамат Нигманов, Андрей Федорцов и Анна Ардова.

Один из саундтреков — песня группы «Сектор Газа», придающая истории хулиганскую нотку.

Зоя Бербер говорит, что сценарий заставлял её улыбаться почти на каждой странице:

«Это не сухой детектив, а история с лёгкостью и иронией, где герои всё время балансируют между делом и комедией».

Точная дата выхода сериала пока неизвестна, но премьера запланирована на 2026 год.

Также прочитайте: Новинки октября: два мощных детективных сериала из России, которые смотрят с открытым ртом даже скептики

Фото: Кадры из сериала «Туман»
Анна Адамайтес
Анна Адамайтес
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Испанский детектив на реальных событиях, от которого веет тайной: сериал «Маркиз» — как будто «Аббатство Даунтон», но с убийством Испанский детектив на реальных событиях, от которого веет тайной: сериал «Маркиз» — как будто «Аббатство Даунтон», но с убийством Читать дальше 12 октября 2025
Зрители мечтали увидеть аналог «Невского», но «Васька» завернул не туда — первые реакции на новый сериал НТВ Зрители мечтали увидеть аналог «Невского», но «Васька» завернул не туда — первые реакции на новый сериал НТВ Читать дальше 15 октября 2025
Худший сезон «Мосгаза» плох настолько, что хороших отзывов о нем нет вообще: а ведь рейтинг выше, чем у «Розыгрыша» Худший сезон «Мосгаза» плох настолько, что хороших отзывов о нем нет вообще: а ведь рейтинг выше, чем у «Розыгрыша» Читать дальше 15 октября 2025
Хотите детектив, где финал выбивает почву из-под ног? Выбирайте из этой десятки — все с рейтингом выше 7.8 Хотите детектив, где финал выбивает почву из-под ног? Выбирайте из этой десятки — все с рейтингом выше 7.8 Читать дальше 15 октября 2025
Богач отправился работать на завод – и вот что из этого вышло: новый комедийный сериал с Чепурченко Богач отправился работать на завод – и вот что из этого вышло: новый комедийный сериал с Чепурченко Читать дальше 15 октября 2025
У кого отпуск — а у Паламарчука сплошные погони и драмы: полное расписание выхода 2 сезона «Ронина» без пропусков и пауз У кого отпуск — а у Паламарчука сплошные погони и драмы: полное расписание выхода 2 сезона «Ронина» без пропусков и пауз Читать дальше 15 октября 2025
4 сезон был в топ-10 на Netflix: у «Эмили в Париже» все-таки будет продолжение – известна точная дата выхода новых серий 4 сезон был в топ-10 на Netflix: у «Эмили в Париже» все-таки будет продолжение – известна точная дата выхода новых серий Читать дальше 15 октября 2025
«Мосгаз. Розыгрыш» выходит на ТВ 20 октября: зрители успели посмотреть серии в интернете и поставили сезону 7,5 «Мосгаз. Розыгрыш» выходит на ТВ 20 октября: зрители успели посмотреть серии в интернете и поставили сезону 7,5 Читать дальше 14 октября 2025
«Главное — чтобы Паша вернулся»: встревоженные фанаты «Невского» подозревают, что премьеру 8 сезона снова перенесли «Главное — чтобы Паша вернулся»: встревоженные фанаты «Невского» подозревают, что премьеру 8 сезона снова перенесли Читать дальше 14 октября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше