Детективная мистика с оценкой 7.7, которую до сих пор не могут раскрыть — круче любого «Первого отдела», ведь все основано на реальных событиях

15 апреля 2026 15:42
Кадр из сериала «Перевал Дятлова»

Всего 8 серий.

Пока все ждут шестой сезон «Первого отдела, я нахожу и смотрю детективы с высокими оценками. Одним из таких стал «Перевал Дятлова». У этого многосерийного триллера свой уникальный стиль и необычная структура повествования. Главное достоинство сериала заключается в том, что он пытается разгадать загадку, волнующую многих уже более шести десятилетий. Что произошло в ту роковую ночь с 1 на 2 февраля 1959 года, когда группа опытных туристов погибла при загадочных обстоятельствах? Для тех, кто все еще сомневается, стоит ли начинать просмотр, мы рассказываем, почему все-таки стоит посмотреть.

Мистический феномен

У проекта оценка 7.7. на Кинопоиске. И это не просто так. Проект раскрывает, что произошло с группой Дятлова. По сути, загадка гибели группы Дятлова — это не только одна из самых мистических тайн СССР, но и международный медийный феномен.

Современные российские новости продолжают сообщать о новых фактах, связанных с трагедией. Каждая новая деталь моментально привлекает внимание мировых СМИ — таких как CNN, The Times и Forbes. BBC создала специальный ресурс, где собрана вся доступная информация о последнем походе группы Дятлова, его участниках и расследовании. За рубежом популярны тематические подкасты от BBC, множество документальных фильмов, включая проекты от National Geographic и Discovery, а также телепередачи, веб-сериалы, включая выпуска о настоящих преступлениях от BuzzFeed, подкасты, видео и даже комиксы.

Нет единой версии

Прошло более 60 лет с момента трагедии, но до сих пор нет единой версии того, что произошло. Загадка гибели группы продолжает объединять поклонников мистики и сверхъестественного по всему миру. История «дятловцев» регулярно оказывается в списках самых загадочных происшествий и обсуждается на ресурсах, посвященных паранормальным явлениям и темам, таким как НЛО и снежный человек.

Одни факты

Сюжет основан на фактических материалах расследования, свидетельских показаниях и дневниках участников группы. Создатели старались максимально точно следовать всем доступным данным, хотя и признают, что художественная вымысел имеет первостепенное значение. Паранормальные теории были частью расследования на протяжении более 50 лет, и от них невозможно было отказаться. В процессе сюжета главный герой майор КГБ Олег Костин рассматривает все основные версии трагедии, отсекая их по мере нахождения логических противоречий. Таким образом, сериал становится честной антологией истории перевала Дятлова.

Про сюжет

В сериале развиваются две параллельные сюжетные линии: от туристов и от следователя. Художественная реконструкция восхождения группы Дятлова на Отортен и дальнейшее расследование трагедии майором помогут зрителям составить полное представление о расследовании и ответить на один из самых актуальных вопросов: почему опытные туристы действовали столь нелогично?

Профессиональная команда

Производством «Перевала Дятлова» занимались настоящие профессионалы своего дела. Режиссерами стали Валерий Федорович и Евгений Никишов, знакомые по таким проектам, как «Колл-центр», «Игра на выживание», «Эпидемия» и «Полицейский с Рублевки». Художественным руководителем сериала выступил Павел Костомаров, а операторы Глеб Филатов и Алексей Стрелов, работавшие над проектами «Бык», «Пиковая дама: Зазеркалье» и «Колл-центр», создали уникальную ретро-атмосферу.

Так что думаю, что любители мистики оценят, если еще не посмотрели. Сериал определенно создан на достойном уровне и дает пищу для размышлений.

Фото: Кадр из сериала «Перевал Дятлова»
Камилла Булгакова
