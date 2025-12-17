Детектив НТВ «Феникс» получил у иностранцев рейтинг выше «Бригады» и «Невского», а российских зрителей «буквально выворачивает»

Иностранная аудитория неожиданно расставила акценты иначе, чем российские зрители. Детективный сериал НТВ, который на родине прошел почти незамеченным, за рубежом получил оценку выше, чем «Бригада», а до рейтингов «Невского» и «Первого отдела» ему и вовсе не приблизиться.

Речь идет о сериале «Феникс», который на IMDb набрал 8,4 балла. Для сравнения: культовая «Бригада» остановилась на отметке 8,2, «Невский» едва дотягивает до 6, а «Первый отдел» держится чуть выше 7. Такой разрыв выглядит неожиданно, особенно если учитывать, что в России «Феникс» редко вспоминают всерьез.

На «Кинопоиске», например, у сериала скромные 6,3 балла и почти полное отсутствие отзывов. Многие зрители называют его проходным и быстро забывают сюжет. Проект не стал событием и не попал в список обязательных к просмотру криминальных драм.

О чем «Феникс»

Главный герой — владелец небольшого кафе Иван Колесников. Его спокойная жизнь рушится после столкновения с бандитами. Защищая семью, он совершает убийство, которое запускает цепочку событий и выводит на свет его скрытое прошлое. Вскоре за героем приходят люди, связанные с крупным криминальным авторитетом, и становится ясно: Колесников — совсем не тот, за кого себя выдавал.

Почему оценки так разошлись

Российские зрители упрекают сериал в пафосе и вторичности, сравнивая его с западными триллерами. Многие отмечают, что к середине сюжет теряет напряжение. Отзывы прямо очень негативные.

«Я впервые столкнулась с ощущением, что от сериала буквально выворачивает — настолько он тошнотворный. Смотреть не просто противно, а откровенно не хочется тратить на это время. Моим пределом стала одна серия: на большее меня не хватило, хотя уже вышли и доступны в хорошем качестве первые четыре».

Зато для иностранной аудитории «Феникс» выглядит динамичным и экзотичным — без знания местного контекста сериал воспринимается свежо и увлекательно. В итоге сложился парадокс: то, что дома сочли посредственным, за границей оказалось востребованным и получило высокие оценки.

