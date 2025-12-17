Меню
Киноафиша Статьи Детектив НТВ «Феникс» получил у иностранцев рейтинг выше «Бригады» и «Невского», а российских зрителей «буквально выворачивает»

Детектив НТВ «Феникс» получил у иностранцев рейтинг выше «Бригады» и «Невского», а российских зрителей «буквально выворачивает»

17 декабря 2025 07:00
Кадры из сериала «Феникс»

Почему родная аудитория не приняла киноленту?

Иностранная аудитория неожиданно расставила акценты иначе, чем российские зрители. Детективный сериал НТВ, который на родине прошел почти незамеченным, за рубежом получил оценку выше, чем «Бригада», а до рейтингов «Невского» и «Первого отдела» ему и вовсе не приблизиться.

Речь идет о сериале «Феникс», который на IMDb набрал 8,4 балла. Для сравнения: культовая «Бригада» остановилась на отметке 8,2, «Невский» едва дотягивает до 6, а «Первый отдел» держится чуть выше 7. Такой разрыв выглядит неожиданно, особенно если учитывать, что в России «Феникс» редко вспоминают всерьез.

На «Кинопоиске», например, у сериала скромные 6,3 балла и почти полное отсутствие отзывов. Многие зрители называют его проходным и быстро забывают сюжет. Проект не стал событием и не попал в список обязательных к просмотру криминальных драм.

О чем «Феникс»

Главный герой — владелец небольшого кафе Иван Колесников. Его спокойная жизнь рушится после столкновения с бандитами. Защищая семью, он совершает убийство, которое запускает цепочку событий и выводит на свет его скрытое прошлое. Вскоре за героем приходят люди, связанные с крупным криминальным авторитетом, и становится ясно: Колесников — совсем не тот, за кого себя выдавал.

Почему оценки так разошлись

Российские зрители упрекают сериал в пафосе и вторичности, сравнивая его с западными триллерами. Многие отмечают, что к середине сюжет теряет напряжение. Отзывы прямо очень негативные.

«Я впервые столкнулась с ощущением, что от сериала буквально выворачивает — настолько он тошнотворный. Смотреть не просто противно, а откровенно не хочется тратить на это время. Моим пределом стала одна серия: на большее меня не хватило, хотя уже вышли и доступны в хорошем качестве первые четыре».

Зато для иностранной аудитории «Феникс» выглядит динамичным и экзотичным — без знания местного контекста сериал воспринимается свежо и увлекательно. В итоге сложился парадокс: то, что дома сочли посредственным, за границей оказалось востребованным и получило высокие оценки.

Ранее портал «Киноафиша» писал, где на самом деле снимали 2 сезон «Ронина».

Фото: Кадры из сериала «Феникс»
Екатерина Адамова
