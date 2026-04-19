Детектив, но страшно не будет: жду с нетерпением новинку с Анной Уколовой — анонс невероятно понравился

Премьера 16-серийной детективной комедии Сергея Малюгова «Где лифт?» намечена на 27 апреля. Сериал выйдет на платформе START и на телеканале СТС, сообщили пресс-службы онлайн-кинотеатра и канала.

Действие разворачивается в многоквартирном доме, где однажды утром внезапно исчез лифт. За расследование берется старшая по подъезду Надежда Носова в исполнении Анны Уколовой. Сериал сочетает детектив и комедию.

"Я сразу поняла, что здесь многое будет зависеть от монтажа, там заложено много интересных решений. А когда увидела режиссера и команду, стало ясно: это будет профессиональная и талантливая работа. Я вообще не слежу за рейтингами — для меня самое главное, чтобы на площадке был тот самый кайф от процесса. И здесь он был», — делится воспоминаниями о съемках Анна Уколова.

В расследовании Надежде помогает младший сын Артем, которого сыграл Максим Тимонин. По мере выяснения обстоятельств герои узнают все больше соседских тайн и сталкиваются с интригами. В какой-то момент подозрения жильцов падают на старшего сына Нади, Дениса, роль которого исполнил Леонид Антипов. Для Нади раскрытие дела становится делом чести.

Проект состоит из шестнадцати серий. Съёмки проходили зимой 2026 года в реальных жилых домах Петербурга. Операторскую работу выполнил Арсений Кан.