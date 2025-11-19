Наконец-то достойный исторический сериал: у детектива «Царь ночи» рейтинг 7,2, атмосфера Петербурга XX века и талантливая Боярская

Первые две серии исторической драмы мгновенно привлекли внимание: люди отмечают атмосферу, актёрский состав и тонкий баланс жанров.

На стриминге Premier вышли две серии сериала «Царь ночи» (2025). В основе — история начала XX века в Петербурге, где брат и сестра оказываются втянуты в борьбу уличных банд, революционного подполья и политической полиции.

В первых эпизодах зрители увидели и Елизавету Боярскую, и Владимира Вдовиченкова, и новый масштаб режиссуры Дмитрия Месхиева — и сразу поделились отзывами.

Атмосфера Петербурга начала XX века

Один из зрителей написал:

«В сериале “Царь ночи” прекрасно создана атмосфера Петербурга начала XX века».

Эту мысль повторяют и другие — отмечают съёмки в Кронштадте, исторические локации, костюмы, а также впечатление «исторического переноса в прошлое».

Важную роль играет и визуальная составляющая: проект выглядит выразительно, что подтверждают отзывы с формулировками о «симпатичной картинке».

Сюжетные линии и динамика

Первые серии показывают сразу несколько направлений истории: расставшихся поневоле Якова и Софью, преступные группировки, попытки охранного отделения полиции удержать контроль над городом и политические интриги, в которые втянуты высокопоставленные чиновники.

Один из зрителей отмечает:

«С самого начала сериал цепляет атмосферой: политические интриги, детективная линия и лёгкая мистическая нота».

Что зрителям понравилось особенно

Первые оценки максимальные: «Отлично», «Мне очень понравилось!», «Советую посмотреть».

На otzovik.com среди достоинств называют сюжет, атмосферу, актёров и костюмы, а один из зрителей отмечает: «В главных ролях, кроме молодых актёров, Елизавета Боярская и Владимир Вдовиченков».

Есть и комментарий:

«Кто-то снимает про Империю нормальный фильм, а не агитку? Удивительно».

Что отмечают скептики

Не все отзывы однозначны. К примеру, зритель пишет, что сериал «смотрится скучно» и «нет целостности сюжета».

Другие отмечают нехватку «красивых видовых съёмок» и отсутствие привычного вступления «приятным мужским голосом». Есть люди, которым не зашла мистическая часть истории: «Экстрасенсорика, думаю, манипуляции дешёвые».

Что у сериала с рейтингами

На 18 ноября средневзвешенный рейтинг составляет 7,72 из 10. На Premier — 8,0, на IVI — 7,4, на Кино Mail — 7,0. Высокие оценки особенно показательны на старте, когда новой исторической драме важно сразу найти свою аудиторию.

Также прочитайте: «Смотрю на одном дыхании»: сериал «Как приручить лису» зрители окрестили лучшей премьерой ноября — с нетерпением ждут финала