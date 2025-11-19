Наконец-то достойный исторический сериал: у детектива «Царь ночи» рейтинг 7,2, атмосфера Петербурга XX века и талантливая Боярская

На стриминге Premier вышли две серии сериала «Царь ночи» (2025). В основе — история начала XX века в Петербурге, где брат и сестра оказываются втянуты в борьбу уличных банд, революционного подполья и политической полиции.
В первых эпизодах зрители увидели и Елизавету Боярскую, и Владимира Вдовиченкова, и новый масштаб режиссуры Дмитрия Месхиева — и сразу поделились отзывами.
Атмосфера Петербурга начала XX века
Один из зрителей написал:
«В сериале “Царь ночи” прекрасно создана атмосфера Петербурга начала XX века».
Эту мысль повторяют и другие — отмечают съёмки в Кронштадте, исторические локации, костюмы, а также впечатление «исторического переноса в прошлое».
Важную роль играет и визуальная составляющая: проект выглядит выразительно, что подтверждают отзывы с формулировками о «симпатичной картинке».
Сюжетные линии и динамика
Первые серии показывают сразу несколько направлений истории: расставшихся поневоле Якова и Софью, преступные группировки, попытки охранного отделения полиции удержать контроль над городом и политические интриги, в которые втянуты высокопоставленные чиновники.
Один из зрителей отмечает:
«С самого начала сериал цепляет атмосферой: политические интриги, детективная линия и лёгкая мистическая нота».
Что зрителям понравилось особенно
Первые оценки максимальные: «Отлично», «Мне очень понравилось!», «Советую посмотреть».
На otzovik.com среди достоинств называют сюжет, атмосферу, актёров и костюмы, а один из зрителей отмечает: «В главных ролях, кроме молодых актёров, Елизавета Боярская и Владимир Вдовиченков».
Есть и комментарий:
«Кто-то снимает про Империю нормальный фильм, а не агитку? Удивительно».
Что отмечают скептики
Не все отзывы однозначны. К примеру, зритель пишет, что сериал «смотрится скучно» и «нет целостности сюжета».
Другие отмечают нехватку «красивых видовых съёмок» и отсутствие привычного вступления «приятным мужским голосом». Есть люди, которым не зашла мистическая часть истории: «Экстрасенсорика, думаю, манипуляции дешёвые».
Что у сериала с рейтингами
На 18 ноября средневзвешенный рейтинг составляет 7,72 из 10. На Premier — 8,0, на IVI — 7,4, на Кино Mail — 7,0. Высокие оценки особенно показательны на старте, когда новой исторической драме важно сразу найти свою аудиторию.
